Brookfield lève 12 milliards de dollars dans le private equity

Reconnu pour ses expertises en immobilier et infrastructure, Brookfield Asset Management est également un acteur qui compte dans le monde du private equity. La société d’origine canadienne, qui gère 140 milliards de dollars dans cette stratégie sur un montant global de 850 milliards de dollars d’actifs (811 milliards d’euros), a collecté 12 milliards de dollars pour son dernier fonds.

Brookfield y a engagé 3,5 milliards de dollars de ses propres capitaux, aux côtés d’investisseurs de type family offices, fonds de pension et fonds souverains. Ce véhicule, de sixième génération, succède à un fonds de 9 milliards de dollars bouclé en 2021 et à un précédent de 4 milliards de dollars levé en 2016.

Si l’activité tourne désormais au ralenti dans l’univers du non coté, Brookfield a conservé un beau dynamisme. Environ un tiers du dernier véhicule a d’ores et déjà été engagé, dans six opérations. Le gérant a notamment investi en juin dernier dans le fournisseur de paiement Network International, et, en juillet, dans l’assureur American Equity Investment Life Holding.

Ce dynamisme devrait perdurer. « Notre pipeline de dossiers reste solide durant cette période de perturbations de marché, qui fait émerger d’importantes opportunités », relève Anuj Ranjan, en charge de l’activité private equity de Brookfield. La société entend continuer à cibler des investissements dans les services aux entreprises, l’industrie, et, sur les segments late stage, la santé et la technologie.