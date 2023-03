Bridgepoint prend le contrôle d’Equativ

Le fonds Bridgepoint a annoncé mardi l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de la plateforme de publicité en ligne Equativ. L’ancien Smart AdServer aurait été valorisé plus de 300 millions d’euros dans cette opération qui voit Bridgepoint reprendre la participation de Cathay Capital et une partie de celle de Capital Croissance.

Le fonds de private equity, qui intervient par le biais de Bridgepoint Development Capital, a misé sur la croissance exceptionnelle d’Equativ. La société a triplé son chiffre d’affaires sur les trois dernières années pour le porter à environ 100 millions de dollars (94 millions d’euros) net. Le taux de croissance organique annuel est d’environ 30%. Les Etats-Unis représentent autour de 40% de son activité.

Télévision connectée

«Ce partenariat avec Bridgepoint va accélérer le développement d’Equativ, dont la mission est d’aider les éditeurs et les annonceurs à croître dans un open web indépendant pour rivaliser avec des walled gardens aux comportements monopolistiques, de plus en plus contestés (Google, Amazon, Meta)», indique un communiqué de la plateforme publicitaire fondée et dirigée par Arnaud Créput.

Parmi les priorités de la société figurent la poursuite et le renforcement de la croissance sur le marché de la télévision connectée – qui atteindra plus de 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires aux Etats-Unis en 2025 – ainsi que l’accélération des investissements dans le retail media pour permettre une activation plus large des données.