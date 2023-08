Breega veut poursuivre son maillage géographique

Après Paris, Londres et Barcelone, le fonds de capital investissement Breega envisage d’ouvrir un quatrième bureau en Europe et son tout premier hors des frontières européennes d’ici à la fin de cette année. Si l’identité des prochains emplacements n’est pas encore dévoilée, cette nouvelle phase marque une étape supplémentaire dans l’expansion de Breega.

«Quand Breega a été créé en 2015, l’investissement de la tech en Europe représentait une proportion quasi négligeable du PIB alors même que les Etats-Unis investissaient massivement, à hauteur de 0,5%», explique Ben Marrel, l’un des co-fondateurs de l’entreprise lors d’un passage à Madrid, «en l’espace de moins de dix ans, les pouvoirs publics en Europe ont multiplié les moyens pour rattraper leur retard d’investissement, ce qui est une bonne nouvelle dans la mesure où nous avons besoin de créer un grand marché européen».

Une dizaine d’investissements en un an

Depuis sa création, Breega a lancé deux fonds seed et deux fonds venture dont le dernier à hauteur de 250 millions d’euros il y a tout juste un an. D’ores et déjà, ce fonds a investi dans une dizaine d’entreprises - sur un objectif de 20 à 25 annoncé - dans les secteurs de la fintech, l’assurtech, la cybersécurité et «les thématiques de la transformation de la société au sens large», selon Ben Marrel. Les tickets d’investissement oscillent entre 5 et 10 millions d’euros : «le déploiement se fait désormais de façon plus modérée sur le venture car les sorties sont conditionnées à la normalisation du marché et au retour à des valorisations élevées», détaille le co-fondateur de Breega, «il est à craindre que toutes les entreprises sortent en même temps, ce qui rendra les investisseurs encore plus sélectifs dans la mesure où ils n’auront pas la capacité de traiter tous les flux de transactions».

Dans le cadre de son dernier fonds venture, Breega a investi dans la barcelonaise 011h, qui développe une solution destinée à construire des immeubles collectifs à empreinte carbone zéro mais aussi Dattak, une solution d’assurances cybercriminalité basée en France et la britannique Send, une société de logiciels dédiée au secteur de l’assurance.

L’Espagne tête de pont pour l’Europe du sud

Outre la France et le Royaume-Uni, l’Espagne, où le groupe a ouvert un bureau à Barcelone à l’été 2022, reste une terre fertile avec six investissements déjà réalisés et d’autres en cours de négociations, dont un à Madrid. «L’Espagne constitue un écosystème en croissance qui n’a pas encore atteint le pourcentage de PIB d’autres hubs européens plus avancés», poursuit Ben Marrel, «une présence dans ce pays n’est pas neutre car elle permet de couvrir toute l’Europe du Sud, de l’Espagne au Portugal en passant par l’Italie».

Restant discret sur les TRI, le-cofondateur indique que les fonds de Breega sont dans «le top décile» en Europe : «c’est la raison pour laquelle nous enregistrons de bons niveaux de croissance».