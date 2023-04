Blackstone détient l’équivalent du PIB tunisien en poudre sèche

44 milliards de dollars, soit 40 milliards d’euros. C’est le montant colossal de poudre sèche (dry powder, capitaux levés restant à investir, NDLR) détenu par Blackstone. Ce chiffre correspond peu ou prou au produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie, ou, dans un registre très différent, au chèque signé par Elon Musk pour mettre la main sur Twitter.

Avec cette manne de poudre sèche, la plus importante détenue par un fonds de capital investissement, selon S&P Global Market Intelligence, Blackstone a, dès lors, les coudées franches pour saisir toutes les opportunités de marché.

Thoma Bravo arrive en deuxième position, avec 34,3 milliards de dollars de capitaux à investir. La société spécialisée dans les investissements tech avait levé en décembre dernier 32 milliards de dollars, dont 24 milliards pour son fonds phare dédié au buyout. Ce véhicule, de 15ᵉ génération, se révèle ainsi supérieur de 36% au précédent.

Advent s’octroie la troisième place (32,5 milliards de dollars de poudre sèche), devant KKR. « La dry powder se concentre sur les acteurs établis. A fin 2022, un quart est détenu par seulement 25 sociétés de gestion, dont 18 sont basées aux Etats-Unis et 7 en Europe », souligne le cabinet de conseil Conatus, dans le cadre d’une étude dédiée au buyout.

Selon Preqin, la poudre sèche s’établissait à 1.100 milliards de dollars en buyout l’an passé (contre environ 900 milliards de dollars un an plus tôt) et à 2.000 milliards de dollars pour l’ensemble des stratégies de private equity.