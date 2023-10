Birkenstock vise les 9 milliards de valorisation en Bourse

Alors qu’un montant de 6 milliards de dollars circulait cet été, la valorisation visée par Birkenstock, détenu par le fonds L Catterton, pourrait finalement atteindre 9,2 milliards de dollars (8,8 milliards d’euros). Dans un environnement pourtant tendu en matière d’introduction en Bourse, le fabricant de sandales allemand prévoit de lever jusqu’à 1,6 milliard de dollars sur le marché.

Quelque 32,3 millions d’actions seront ainsi cédées, selon un document remis lundi à la Securities and Exchange Commission (SEC). Environ 10,8 millions de ces actions sont actuellement détenues par Birkenstock et 21,5 millions par L Catterton (dont LVMH et Financière Agache, le principal holding familial de Bernard Arnault, sont actionnaires).

Le prix définitif de l’opération devrait être communiqué le 10 octobre, pour une entrée au Nasdaq prévue le 11 octobre.

A l’occasion de cette introduction en Bourse, des investisseurs tels que le fonds souverain norvégien et le fonds Durable Capital Partners ont fait part de leur souhait d’engager jusqu’à 300 millions de dollars pour acheter des parts, selon le document remis au gendarme boursier américain. Financière Agache pourrait acquérir jusqu’à 325 millions de dollars d’actions. Les banques arrangeuses Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley figurent également parmi les souscripteurs.

Cette opération intervient plus de deux ans après la prise de contrôle de Birkenstock par L Catterton et Financière Agache, dans le cadre d’une opération valorisant alors le sandalier autour de 4 milliards de dollars.