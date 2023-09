Birkenstock dépose son dossier d’IPO à Wall Street

Virginie Deneuville

Exclusif - Joliba Capital, société dédiée à des investissements small et midcap sur le Continent et détenue majoritairement par le groupe, réalise un premier closing à 55 millions d’euros. Ce développement s’inscrit dans un projet plus large de plateforme dans cette zone géographique, où LBO France a commencé à se positionner dans le venture et la gestion d’actifs.