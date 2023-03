Armen teste sa propre stratégie

Mise en pratique. Spécialisée dans les stratégies de GP - stake, qui consiste à prendre des participations minoritaires dans le capital de gérants alternatifs, Armen vient d’initier cette démarche au sein de sa propre société. Celle-ci a en effet ouvert son capital à hauteur de 20% à une dizaine de family office, investisseurs institutionnels et entrepreneurs européens. Le solde reste détenu par les actionnaires fondateurs - Dominique Gaillard (ex Ardian et président de France Invest) et Laurent Bénard (ex Capza) - et les équipes. Parmi les nouveaux actionnaires, figurent notamment les holdings d’investissement des familles Dassault (GIMD), Faiveley (Issarts) et Laine-Foriel-Destezet (Allegria Capital).

Armen consolide ainsi ses assises. «L’objectif est d’assurer la pérennité de notre société et de lui donner les moyens d’accélérer son développement», explique Dominique Gaillard. Cela passe notamment par des recrutements. «L’équipe, composée aujourd’hui de quatorze collaborateurs (dont trois basés à Londres), atteindra une vingtaine de personnes d’ici la fin de l’année», annonce le président d’Armen. Le recrutement d’un directeur d’investissement est en cours en Allemagne.

L’opération permet par ailleurs d’accélérer la première levée de fonds. «En six mois, nous avons réalisé un premier closing à 150 millions d’euros. Nous visons un montant global de 400 millions d’euros d’ici la fin de l’année», informe Dominique Gaillard. Les nouveaux actionnaires ont engagé des capitaux dans le véhicule, parallèlement à leur entrée au capital d’Armen.

Le pipeline s’annonce d’ores et déjà chargé. «Nous étudions de nombreux dossiers, dont la moitié est hors de France. Nous espérons pouvoir annoncer la première opération très prochainement», se réjouit Dominique Gaillard. Armen a vocation à investir dans des sociétés européennes gérant jusqu’à 10 milliards d’euros. Une quinzaine d’opérations devraient être réalisée via ce premier véhicule.

Présent en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, Armen prévoit d’ouvrir un bureau aux Etats-Unis à moyen terme, probablement en 2024.