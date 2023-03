Armen ouvre 20% de son capital à des family offices

Armen, société de gestion créée par Dominique Gaillard (ex Ardian et président de France Invest) et Laurent Bénard (ex Capza), ouvre son capital à hauteur de 20% à une dizaine de family offices, le solde restant détenu par les actionnaires fondateurs et les équipes. Parmi les nouveaux actionnaires, figurent les holdings d’investissement de la famille Dassault (GIMD), de la famille Faiveley (Issarts) et de la famille Laine-Foriel-Destezet (Allegria Capital).

Spécialiste du «GP Stake», qui consiste à prendre des participations minoritaires dans le capital des sociétés de gestion alternative, Armen s’applique ainsi sa propre stratégie d’investissement. Avec cette opération, «Armen assure la pérennité de la société de gestion et se donne également les moyens de déployer sa stratégie d’investissement en Europe, d’investir dans ses propres fonds («GP Commitment») et de réaliser des opérations de croissance externe», déclare la société dans un communiqué.

Armen vient de réaliser un premier closing de 150 millions d’euros pour son véhicule, visant 400 millions d’euros.