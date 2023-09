Ardian lance une stratégie dédiée à la capture du CO2

Ardian et l’opérateur français de restauration des forêts et de la biodiversité ADryada ont annoncé le lancement de la stratégie Averrhoa Nature-Based Solutions. Celle-ci vise à constituer un portefeuille de projets permettant la séquestration d’environ 150 millions de tonnes de CO 2 .

Elle financera des projets de restauration de forêts, de zones humides et de mangroves afin de créer des puits de carbone naturels pour séquestrer de grandes quantités de carbone de l’atmosphère. «Elle permettra de déployer de l’ordre de 1,5 milliard d’euros de projets et déploiera des capitaux à l'échelle mondiale, principalement dans les marchés émergents et les économies en développement», indique le communiqué commun. Ardian précise qu'à ce stade, l’absence d’effet de levier dans les projets prévaudra, du moins tant que le marché des crédits carbone de séquestration ne sera pas suffisamment mûr. Une position qui pourra être amendée le moment venu si des contrats à terme finissent par voir le jour sur ce segment.

Article 9

Averrhoa Nature-Based Solutions Fund répond aux critères d’un fonds à impact avec l’objectif de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, conformément à l’article 9 du règlement SFDR sur la durabilité des fonds. Le véhicule sera géré par Ardian France, via l’expertise climatique et de transition énergétique de son équipe infrastructure, et conseillé par ADryada.

Avec les crédits carbone volontaires générés par les projets financés et validés par des experts tiers, cette stratégie compte répondre aux objectifs des entreprises en matière de climat et de biodiversité, tout en apportant des bénéfices sociaux et économiques aux communautés locales.