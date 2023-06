Archimed lève l’un des plus gros fonds dédiés à la santé

Dans un environnement plus difficile pour les levées de capitaux dans le non coté, la société de private equity Archimed sort du lot. Elle boucle l’un des plus gros fonds dans son secteur de prédilection, la santé (lire le tableau ci-dessous). Lancé il y a moins d’un an et demi, le véhicule atteint 3,5 milliards d’euros, contre 2 milliards d’euros initialement visés. Il intègre une poche de 500 millions d’euros dédié à des co-investissements. Le fonds représente ainsi plus du double du précédent, qui avait été bouclé en 2020 pour 1,5 milliard d’euros, dont 500 millions d’euros de co-investissements.

Alors que la quasi-totalité des anciens investisseurs ont souscrit à ce nouveau fonds, d’autres ont rejoint le pool, composé à hauteur de 40% de souscripteurs européens et 30% américains. «Les investisseurs apprécient notre approche de spécialistes», réagit Vincent Guillaumot, managing partner chez Archimed. «La plupart des membres de nos équipes ont des compétences médicales, scientifiques ou opérationnelles, donc nous pouvons pleinement évaluer et comprendre les ambitions de nos partenaires et les défis auxquels ils font face», perçoit Denis Ribon, président d’Archimed.

L’engouement des investisseurs tient également aux excellents rendements dégagés par Archimed. La société basée à Lyon a notamment cédé fin mars sa participation dans la biotech Polyplus à Sartorius pour près de 2,4 milliards d’euros, lui permettant de réaliser plus de 300 fois la mise sur cette opération. Sur les dix-huit derniers mois, Archimed a réalisé cinq sorties, sur des multiples compris entre 3 et 6.