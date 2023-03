Apax Partners, rebaptisé Seven2, entend doubler ses actifs d’ici à 2025

Apax Partners tourne une page de son histoire. A compter de ce mercredi, la société de capital investissement opte pour un nouveau nom : Seven2. «Il s’agit d’une référence à l’histoire d’Apax Partners, 1972 étant son année de création», explique son président, Eddie Misrahi. Cette identité présente par ailleurs l’avantage d’éviter les confusions avec Apax LLP, sa cousine britannique dont elle est totalement indépendante.

Cette nouvelle identité s’accompagne de nouvelles ambitions. Seven2, qui reste détenue intégralement par ses associés, entend ainsi doubler ses encours d’ici à 2025. Ceux-ci ont vocation à atteindre les 10 milliards d’euros à cet horizon.

Pour y parvenir, Seven2 prévoit d’accroître son développement géographique. L’accent sera mis notamment sur l’Allemagne, où une équipe locale est en cours de recrutement. «C’est un marché qui regroupe quelque 12.000 ETI et présente un fort potentiel de développement», perçoit Thomas de Villeneuve, associé au sein de la société. Dans cette logique le changement de nom prend tout son sens, puisque l’ancien Apax Partners ne pouvait utiliser la dénomination «Apax» outre-Rhin, selon un accord passé avec l’entité britannique éponyme.

Tour d’Europe

L’ambition d’expansion est plus largement européenne. Au-delà de la France, et bientôt de l’Allemagne, la société avait ouvert un bureau en Italie en 2018. «Nous allons y poursuivre nos investissements avec un focus particulier sur le secteur de la consommation, qui est un point fort du marché», informe Thomas de Villeneuve. «Nous regardons actuellement des dossiers en Scandinavie, dans la tech plus particulièrement», enchaîne Bruno Candelier, associé appelé à prendre, avec Thomas de Villeneuve, la relève d’Eddie Misrahi.

Des développements pourraient également intervenir en matière d’offre. «Nous réfléchissons à développer de nouvelles expertises, à l’image du growth ou du co-investissement», partage Bruno Candelier.

Comptant 75 collaborateurs, les équipes actuelles seront renforcées, avec une vingtaine de recrutements prévus cette année.

Face à ces évolutions, la stratégie de la société reste en revanche inchangée. Seven2 continuera à se concentrer sur le financement des PME et ETI d’Europe continentale au sein de quatre secteurs spécifiques (tech & télécoms, consumer, santé et services).

La dénomination Apax ne disparaîtra pas complètement au sein de Seven2. La marque «Apax by Seven2» sera en effet utilisée pour qualifier l’activité de clientèle privée, auprès des clients, des intermédiaires financiers et des distributeurs.

