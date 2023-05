Alantra lance avec Amundi et Solarig un fonds photovoltaïque

La banque d’investissement Alantra a annoncé jeudi un partenariat avec le développeur Solarig ainsi qu’avec les fonds d’infrastructures Amundi Transition Energétique et Reichmuth pour lancer un véhicule d’investissement photovoltaïque de 1,9 gigawatts. Solarig apportera plus de 50 centrales en Europe du Sud, qui atteindront progressivement le statut «prêt-à-construire» au cours des 18 prochains mois. Une plateforme d’investissement a été mise en place pour acquérir les centrales du portefeuille et investir 1,7 milliard d’euros dans le secteur. Amundi et Reichmuth engageront au total jusqu'à 265 millions d’euros dans ce projet.