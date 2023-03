5,2 milliards de dollars

… soit 4,8 milliards d’euros, c’est le montant levé par le premier fonds de capital-investissement de Goldman Sachs dédié « growth equity » en direct. Les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés y ont contribué pour 3,7 milliards de dollars, aux côtés de Goldman Sachs et de ses employés. Il s’agit de « l’une des plus importantes levées pour un fonds de growth equity de première génération », selon la banque. Le record est jusqu’à présent détenu par le fonds américain Insight Partners, qui a bouclé, l’an passé, un véhicule de 12e génération de 17 milliards de dollars.