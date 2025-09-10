Ivana Davau WisdomTree France Directrice des ventes pour les régions francophones et le Benelux

Parcours professionnel

Ivana Davau rejoint WisdomTree en provenance de BlackRock, où elle a occupé le poste de directrice Wealth France pendant six ans. Elle y a géré les relations avec les principaux distributeurs d’épargne comme les banques, compagnies d’assurance, groupements de conseillers financiers et sociétés de gestion. En parallèle, elle a également été directrice Digital Wealth pour la région FraBeLux, pilotant des partenariats digitaux et des projets de transformation. Ivana a précédemment travaillé dans les équipes de vente de solutions actives chez BlackRock et de vente institutionnelle de Franklin Templeton. Elle a débuté sa carrière dans la banque privée chez Société Générale puis Credit Suisse à Londres. Elle prend la direction des ventes pour les régions francophones et le Benelux chez WisdomTree depuis septembre 2025.