Josselin Dupont-Tronville La Banque Postale Directeur de l'engagement citoyen 44 ans

Josselin Dupont-Tronville est nommé directeur de l’engagement citoyen de La Banque Postale à compter du 1er septembre 2025.

Parcours professionnel

Josselin Dupont-Tronville débute sa carrière en 2005 chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, passant de l’inspection générale au Capital Market, puis il devient responsable de projets stratégiques. En 2016, il rejoint Indosuez Wealth Management au poste de responsable de la stratégie des risques. Début 2021, il intègre le groupe Caisse des Dépôts, pour devenir directeur adjoint des risques. Il est nommé directeur de l’engagement citoyen de La Banque Postale à compter du 1er septembre 2025.