Christina Ofschonka est nommée Chief Investment Officer (CIO) Europe d’AEW Europe à compter du 10 septembre 2025. A ce titre, elle est membre des comités exécutif, investissement et risque d’AEW Europe.

Parcours professionnel

Christina Ofschonka travaille chez AEW Europe depuis 2016 : elle a été Head of Fund Management pour la plateforme allemande, Fund Manager du fonds ouvert core paneuropéen, et elle conserve ses fonctions de Head of Germany & CEE depuis Francfort en plus de ses nouvelles fonctions. Avant cela, elle a été Portfolio Manager chez Alte Leipziger AG pendant sept ans. Elle a débuté sa carrière chez IVG. Elle est également conférencière en gestion de portefeuilles immobiliers à TH Aschaffenburg University of Applied Sciences depuis 2019.