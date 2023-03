L’open banking arrive à un moment charnière

L’open banking offre déjà quantité de cas d’usages. C’est le constat de départ d’une table ronde organisée à Cap IT, un événement dédié à la transformation digitale du secteur financier qui se tient les 21 et 22 mars à Paris. L’accès aux comptes bancaires permet ainsi aux consommateurs de recevoir du cashback sur leurs achats, de bénéficier du paiement fractionné voire d’un crédit, de partager leurs abonnements en ligne… tandis que les entreprises y voient un moyen de préparer leur comptabilité, de gérer leur facturation ou leur trésorerie, par exemple. Ces services sont accessibles auprès des fintechs mais aussi des banques, les deux types d’acteurs ont appris à travailler ensemble depuis l’entrée en vigueur de la DSP2 (deuxième directive sur les paiements) en 2019.

Générer du PNB

Pour autant, cette évolution est bien en-deçà de l’innovation potentielle, selon Bertrand Jeannet, CEO de Powens (ex-Budget Insight) qui collabore depuis une dizaine d’années avec de grands établissements financiers. «Nous arrivons à un point de passage, estime-t-il. Pour l’heure, les collaborations avec les banques n’ont pas donné grand-chose. L’objectif rêvé d’une vision à 360° permettant de délivrer un meilleur conseil est encore loin d’être atteint. Mais il est temps de revenir au pragmatisme et de viser la rentabilité.» Si la plupart des banques ont testé diverses formules d’open banking, leurs modèles économiques ne sont pas encore établis.

Bank-as-a-service ou bank-as-a-platform

Ce qui ne les empêche pas d’avancer. Antoine Zweifel, head of open finance, fintech & API for business du Groupe BPCE, illustre les différentes façons pour la banque d’intégrer l’open banking à son activité : «Dans le cadre de la ‘bank-as-a-platform’, nous incorporons des services innovants à notre offre pour apporter davantage à nos clients, par exemple avec Wise pour les virements internationaux. En ‘bank-as-a-service’, c’est nous qui mettons à disposition de partenaires extérieurs certains de nos services, comme l’initiation de paiement qui est employée par Generali pour encaisser les cotisations ou notre API Sepamail Diamond de vérification d’IBAN très utilisée par Trustpair dans son offre de lutte contre la fraude au virement, offre qui est également distribuée par Natixis Global Trade. » Et la collaboration débouche parfois sur une prise de participation, le dernier exemple en date étant le mariage entre Swile et Bimpli, la plateforme d’avantages salariés de BPCE.

La collaboration revêt aussi une dimension commerciale, «les API sont désormais des outils de vente, résume Nicolas Pinto, directeur marketing de Skaleet, fournisseur d’infrastructure digitale. Les banques peuvent concevoir des modèles d’affaires en appliquant des frais à l’usage de leurs API ou en monétisant des données, et ainsi créer de nouveaux cas d’usage.» Si la rentabilité n’est peut-être pas encore au rendez-vous, l’open banking permet déjà de générer de nouvelles lignes d’activité.

DSP3

Et au-delà de la DSP2, qui encadre seulement le partage des données de paiement, tous les acteurs attendent avec intérêt la révision de la directive. Cette DSP3 pourrait être un accélérateur dans le passage à l’open finance, en intégrant les comptes d’épargne, d’investissement, les crédits et l’assurance. Le texte révisé sera présenté le 28 juin. Néanmoins, mieux vaut modérer les espoirs. «La DSP3 n’intégrera pas la wealth car la Commission européenne veut d’abord améliorer l’application de la DSP2» avant d’étendre la règlementation à l’open finance, indique Bertrand Jeannet qui était à Bruxelles il y a quelques jours. Ce qui n’est pas dramatique, l’open finance existe bel et bien depuis dix ans, même en l’absence d’une règlementation spécifique. Powens en est un pratiquant de longue date, mais dans ce domaine, il est contraint de recourir au web scraping, l’extraction de données via un site web, tout en s’authentifiant pour des questions de sécurité. Le décalage temporel entre les usages et la législation n’est pas près de se résorber.