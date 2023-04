FTX pourrait renaître de ses cendres

Relancer FTX. C’est une hypothèse qui pourrait paraître farfelue et pourtant clairement posée comme option par les liquidateurs de la plateforme de cryptoactifs. Elle est même de plus en plus plausible à mesure que les équipes de John J. Ray remettent la main sur les actifs depuis la reprise en main du groupe par ses équipes dans la foulée de son placement sous le régime des faillites américain (Chapitre 11) le 11 novembre 2022.

Lors d’une audience en ligne du 12 avril, l’équipe juridique de FTX a déclaré avoir désormais sous sa gestion 7,3 milliards de dollars d’actifs contre 6,1 milliards au dernier pointage officiel de janvier. Ces chiffres sont évidemment à contrebalancer avec la dette encore colossale de 9,3 milliards contractée par la firme de trading Alameda Research, qui a permis à Samuel Bankman-Fried (SBF) et ses associés de détourner les fonds des clients de la plateforme.

Déjà évoqué en janvier par John J. Ray, le scénario d’une remise en fonctionnement de FTX a été discuté entre le juge John Dorsey et les équipes juridiques du liquidateur. Les interrogations évoquées ont principalement tourné autour du plan de refinancement d’une telle opération à partir du patrimoine des débiteurs ou avec de nouveaux capitaux.

Une remise en fonctionnement de la plateforme avec une gestion saine permettrait à FTX de gagner de l’argent à partir des commissions de transactions. Les clients auraient également la possibilité de récupérer leur mise même si cela est pour le moment hypothétique. Avant sa chute, la technologie de trading de FTX avait la réputation d'être performante, ce qui avait poussé de nombreuses entreprises cryptos à y déposer leurs fonds pour bénéficier de la liquidité mise à disposition par la plateforme.

La quête des actifs continue

Une semaine après sa prise de fonction, celui qui a pourtant dirigé la liquidation d’Enron déclarait n’avoir jamais vu au cours de sa carrière «un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables». Une citation restée célèbre dans l’écosystème crypto, représentative d’une gestion frauduleuse caractérisée dont les détails se révèlent un peu plus à mesure que les enquêtes internes avancent en même temps que la quête des actifs disparus.

Le 10 avril, un nouveau rapport interne a encore mis en évidence la concentration du pouvoir décisionnaire de FTX dans un petit groupe de dirigeants comprenant notamment Gary Wang et SBF. Mais aussi l’absence de suivi des investissements ou d’une liste complète de tous les employés de l’entreprise et des processus de sécurité absolument catastrophiques. Des conclusions déjà largement décrites dans une plainte civile du gendarme de la Bourse américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), fin décembre qui laissait largement penser que les principaux bras droits de l’ex-milliardaire étaient en train de le lâcher.

En revanche, ce rapport remis au tribunal révèle que SBF considérait Alameda Research comme une véritable boîte noire dans une communication interne. «Alameda (Research) n’est pas auditable […] Nous ne sommes capables que d’estimer ses soldes, sans parler d’un historique complet des transactions», expliquait l'étoile déchue de la crypto.

