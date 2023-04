Les investisseurs sont rassurés par le bon déroulé de la mise à jour d’Ethereum

C’était l’une des principales inquiétudes. Les investisseurs allaient-ils massivement tenter de récupérer leurs ethers (ETH), la cryptomonnaie native du réseau Ethereum qui, pour certains, sont immobilisés depuis décembre 2020 au sein de la blockchain afin de participer à sa sécurisation en échange d’un rendement. Certains pourraient être tentés de liquider leurs positions après une année 2022 particulièrement éprouvante, marquée par la grande transition écologique d’Ethereum avec «The Merge» et les risques techniques associés à un tel changement.

La crise des stETH (staking ETH) aurait aussi pu refroidir les ardeurs. Ces jetons synthétiques ont en premier été proposés par Lido, premier validateur sur Ethereum. Elle propose de mutualiser les ETH pour ses clients afin de faire baisser le ticket d’entrée qui est actuellement de 32 ETH, soit environ 60.000 dollars. Pour chaque ETH déposé en staking, Lido mettait à disposition un stETH. Un tel système permet à la fois de toucher des rendements de la part de Lido, mais aussi d’utiliser le stETH pour contracter ou collatéraliser des prêts au sein de la finance décentralisée.

Or, la mauvaise conjoncture de marché de ces derniers jours a fragilisé les positions des acteurs ayant abusé de ce processus comme Celsius Network, plateforme aujourd’hui placé sous le régime des faillites américain (chapitre 11) et décrit selon les premières investigations comme un système de Ponzi.

Depuis, d’autres acteurs ont lancé leur cryptoactifs synthétique ETH comme Coinbase avec le cbETH mais pour le moment, Lido domine toujours largement avec près de 77% de parts de ce marché.

Des retraits modérés

Selon les différents tableaux de bord de suivi, la balance entre les ETH déposés et retirés de la blockchain depuis la mise à jour Shanghai, complétée dans la nuit du 11 au 12 avril, affiche -150.000, soit plus de 300 millions de dollars. Le pic des retraits est intervenu le 13 avril aux alentours de 8 heures avec un peu moins de 12.000 ETH retirés. Le pic des ETH déposé en staking a été observé cinq heures plus tard avec 27.000 unités ajoutées pour sécuriser le réseau. Actuellement, plus de 18 millions d’ETH y sont bloqués.

Globalement, les investisseurs semblent rassurés par le bon déroulé des opérations, l'écart entre les retraits et les arrivés diminuant de plus en plus.

A noter que tous les utilisateurs n’ont pas la possibilité de retirer immédiatement leurs ETH du réseau. Globalement, les retraits se font par ordre d’ancienneté. Les ETH stakés plus récemment pourront être débloqués dans quatre mois. Près de 800.000 ETH sont actuellement sur liste d’attente pour être récupérés par leurs propriétaires. Plus de 24.000 validateurs sur les 570.000 que compte le réseau sont également en attente de retrait. 15% de la totalité des ETH en circulation sont stakés.