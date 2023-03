Les Gafam figurent toujours dans le viseur de Vitalik Buterin

Pour le co-fondateur d’Ethereum, briser le monopole de Facebook ou Google restera l’un des principaux défis en 2023 pour Ethereum, blockchain qu’il a co-fondé en 2014. «Si vous pouvez détrôner Facebook, Google et Twitter en tant que seigneurs de la connexion Internet, cela constitue en soi une énorme opportunité, n’est-ce pas?», a-t-il déclaré lors d’une interview lundi au média spécialisé en crypto Bankless. Au-delà de l’aspect financier, la promesse affichée par Ethereum est de participer à construire la prochaine infrastructure de l’Internet de demain souvent appelée «Web3» et serait basée sur des réseaux blockchains et crypto. Il s’agit d’Internet plus décentralisé dans lequel les géants actuels n’exerceraient pas un monopole de passage pour permettre aux utilisateurs de se connecter et de naviguer.