Les fintechs françaises continuent d’investir malgré l’incertitude économique

Le bilan semestriel de France Fintech montre un secteur qui s'adapte aux changements de son environnement et qui se tourne de plus en plus vers les services fonctionnels aux entreprises.









Le bilan du 1er semestre 2023 de France Fintech montre une réduction assez brutale des financements - Pour France Fintech, le premier semestre 2023 s’inscrit dans la continuité des précédents. La tendance de fond, la numérisation des services financiers, bénéficie largement aux fintechs. La preuve, 52,4% d’entre elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à un million d’euros contre 36% l’année dernière. Et ce, alors que près de la moitié d’entre elles ont moins de cinq ans. Tout n’est pas rose pour autant, les fintechs font face à une réduction assez brutale des financements. Les levées de fonds totalisent 568 millions d’euros au premier semestre 2023 (hors dette), c’est 61% de moins par rapport à la moyenne sur six mois de 2022. De même, le ticket moyen passe de 20 millions d’euros l’année dernière à 9 millions d’euros ce semestre. Le nombre d’opérations, lui, reste stable à 63. France Fintech note aussi qu'«une partie importante des opérations a été réalisée auprès d’investisseurs déjà présents au capital et que seules deux opérations dépassent les 50 millions d’euros : Ledger (100 millions d’euros) et Pigment (81 millions d’euros).» A lire aussi: Des services au service des autres Fait intéressant : les fintechs des paiements et les regtechs ont peu levé, contrairement aux fintechs œuvrant dans les services fonctionnels qui représentent près de la moitié des levées. A l’image de Pigment, outil de planification financière, ou de N2F qui gère le traitement des dépenses d’entreprise. Arrivent ensuite les fintechs spécialistes de la gestion des risques, pour un peu plus du quart des montants levés. Quoi qu’il en soit, «la dégradation de l’environnement économique et plus encore l’incertitude quant à la période à venir ont conduit les entrepreneurs à adapter leurs dispositifs», estime le rapport. Parmi les moyens d’adaptation : les fintechs ont allongé la durée de couverture de leurs besoins en fonds propres pour tenir jusqu’à 12, voire 18 ou 24 mois. Elles ont réduit leurs dépenses de fonctionnement, reporté certains investissements, voire des développements ou des recrutements. Enfin, elles ont mis au ralenti les activités difficiles à monétiser. Ce qui ne les a pas empêchées d’avancer : 9.000 recrutements bruts sont prévus sur l’année 2023. Cela amènerait le secteur à 50.000 emplois au total. Un ralentissement net par rapport à 2022 et 2021. D’ailleurs, certaines fintechs ont dû réduire leurs effectifs. A lire aussi: Quatorze opérations transfrontalières Cette période d’incertitude a vu aussi la consolidation du secteur s’accélérer, avec la mise en vente d’acteurs en difficulté pour trouver du financement. France Fintech compte une quinzaine d’opérations sur le semestre, contre 33 sur toute l’année 2022. Ce sont pour moitié des rachats de fintechs par d’autres fintechs, avec quelques opérations cross-border : 9 fintechs étrangères acquises par des françaises et 5 françaises rachetées par des étrangères. Sur le plan des technologies, les API (interfaces de programmation) sont les plus communément utilisées dans les développements des fintechs, devant l’intelligence artificielle, le big data et le cloud. Viennent ensuite les technologies liées à la blockchain.

