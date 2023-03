Les Cnil européennes alertent à nouveau sur l’euro digital

Vie privée. Le Comité européen pour la protection des données, qui réunit les Cnil européennes, demande à la BCE de garantir que l’euro numérique bénéficiera des mêmes avantages que les espèces, en particulier pour respecter la vie privée. Il s’agit notamment de faire en sorte que l’euro digital permette la confidentialité des transactions, sujet fondamental pour 43 % des Européens. Le Comité, qui avait déjà soulevé la question en 2021, prend à nouveau position en rappelant qu’un euro numérique devra obligatoirement être conforme au RGPD et aux articles 7 et 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux sur la vie privée et familiale et sur la protection des données personnelles. La Cnil française appelle à un débat public et démocratique car le choix du fonctionnement de l’euro numérique revient d’abord aux citoyens.