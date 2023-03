Ledger lève 100 millions d’euros supplémentaires

Ledger continue de lever de l’argent. Après avoir bouclé une série C de 380 millions de dollars lui faisant accéder au statut de licorne avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars en juin 2021, l’entreprise fondée en 2014 à Vierzon annonce un nouveau tour de table de 100 millions d’euros.

A l’époque, le spécialiste de la sécurisation de cryptoactifs avait fait valoir des ventes cumulées de près de 3 millions de portefeuilles numériques (hardware wallets), son produit phare à destination des particuliers. Il revendique aujourd’hui avoir doublé ce volume en un peu plus d’un an et demi. Ledger estime également sécuriser plus de 20% des cryptomonnaies et 30% des NFT (jeton non-fongible) dans le monde, sans que ses dispositifs de sécurisation n’aient encore été piratés. Les ventes de ses portefeuilles physiques ont connu un coup d’accélérateur avec les différentes faillites des plateformes d’échanges comme FTX ou Voyager Digital.

Cibler davantage le grand public

Avec ce complément de Série C, Ledger entend continuer à renforcer sa position de leader mondial en termes de sécurisation des cryptoactifs à destination du grand public. La société s’est félicitée de l’arrivée de nouveaux investisseurs comme True Global Ventures, très actif dans le domaine du Web 3, Digital Finance Group ou encore VaynerFund.

Ces dernières années, elle s’est fait une place de plus en plus visible dans la Pop-culture, notamment aux États-Unis en multipliant les partenariats avec les marques de luxe ou avec des placements de produits dans les clips de rap. Début mars, elle a annoncé en grande pompe la sortie prochaine durant ce semestre 2023 d’un nouveau portefeuille physique baptisé «Ledger Stax» conçu par le père de l’IPod d’Apple Tony Fadell. Ce positionnement semble trouver sa source dans le fait que Ledger n’a pour le moment pas réussi à devenir la référence pour la sécurisation auprès des institutionnels, un secteur dans lequel elle compte notamment comme concurrent Taurus.

Interrogé récemment par L’Agefi sur sa rentabilité, le PDG Pascal Gautier s’est contenté de déclaré que Ledger dégageait «des marges qui sont très bonnes […]. Impossible dans cette industrie de faire des tours de financements comme les nôtres si nous n’avions pas été rentables dès le départ». Le seul résultat financier connu à ce jour reste son chiffre d’affaires de 45 millions de dollars réalisé en 2017. Aujourd’hui, ce chiffre d’affaires se compterait en «dizaines de millions de dollars», selon Pascal Gautier.

