Le tour de vis réglementaire tend la cryptosphère américaine

Le 9 mars 2022, le président américain Joe Biden signait un décret intitulé «Assurer un développement responsable des actifs numériques». Son objectif était d’entamer une réflexion entre les autorités et l’écosystème crypto américain afin de faire émerger un cadre réglementaire le plus efficace possible. Mais depuis, les travaux n’ont pas vraiment avancé, au grand dam de nombreuses figures du secteur comme le patron de Coinbase Brian Armstrong qui réclament depuis plusieurs années plus de clarté. Or, les événements de ces derniers mois et surtout ceux de février pourraient brutalement accélérer ce calendrier.

Déjà relancés par la faillite de FTX, les débats réglementaires ont pris une nouvelle tournure après l’amende de 30 millions de dollars infligée le 10 février à Kraken, l’une des plus grandes plateformes d’échanges du marché, par la Securities and Exchange Commission. Le régulateur américain reproche à l’entreprise fondée par Jesse Powell son manque de transparence pour ses clients utilisant ses produits de staking. Une activité qui consiste à immobiliser des cryptoactifs dans une blockchain pour participer au processus de validation des transactions et donc à sa sécurisation contre une rémunération.

Cette décision pourrait marquer un tournant et au mieux obliger tous les acteurs proposant ce type de service à s’enregistrer auprès de la SEC. Et au pire interdire cette activité comme le craignait Brian Armstrong dans une série de Tweet le 9 février. Une telle interdiction serait un coup dur pour l’écosystème à un moment où le staking apparaît comme l’une des activités qui trouve une application concrète – la sécurisation d’une blockchain avec une faible empreinte carbone – et apparaît comme l’une des moins risquées pour offrir une solution de rendement.

Coinbase veut se différencier de Kraken

Par l’intermédiaire de son directeur juridique Paul Grewal, Coinbase qui est la principale plateforme d’échanges de cryptomonnaies aux Etats-Unis, a revendiqué le 21 février que son offre de staking était «fondamentalement différente» de celle proposée par Kraken. D’une part parce que les clients restent propriétaires des cryptomonnaies tout au long du processus, au contraire des reproches formulés par la SEC à Kraken. Le statut d’entreprise cotée au Nasdaq est également un argument permettant à Coinbase de se revendiquer comme l’une des plateformes parmi les plus transparentes du marché.

Le PDG Brian Armstrong est également monté au créneau le 12 février alors même que son entreprise fait face à une enquête similaire à celle de Kraken de la part de la SEC. Il affirme être prêt à aller défendre sa cause devant les tribunaux en cas de requalification de son activité par le régulateur.

L’enjeu est de taille pour Coinbase, actuellement le deuxième plus grand staker sur le réseau Ethereum avec près de 1,7 milliard de dollars de valeur totale bloquée pour un rendement actuel d’un peu plus de 4%. Cette source de revenus est une diversification importante pour la plateforme qui cherche à être moins dépendante des commissions perçues sur les échanges qui sont très changeantes en fonction des conditions de marché. Au-delà du flou réglementaire entourant le staking, la SEC a présenté la semaine dernière un plan qui pourrait durcir les règles entourant la conservation de cryptomonnaies qui est l’une des principales activités et sources de revenus pour Coinbase.

Dans un tweet provocateur, Cameron Winklevoss, l’un des fondateurs de la plateforme Gemini, a affirmé que le prochain marché haussier ne débuterait pas aux États-Unis. «Ce sera un rappel humiliant que la crypto est une classe d’actifs mondiale et que l’Occident n’a que deux options: l’adopter ou être laissé derrière», a-t-il tweeté en appelant les autorités américaines à établir des règles claires le plus rapidement possible.