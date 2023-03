Le régime pilote DLT veut rallier l’écosystème

En Europe, dans le cadre du digital package, le régime pilote est prévu pour permettre des expérimentations sur la blockchain dans les opérations de marché et de post-marché. Les infrastructures pourront déroger aux règles habituelles encadrant les marchés, notamment MIF 2 (Marchés d’instruments financiers).

Ce dispositif exceptionnel va durer trois ans, voire six si besoin. A partir du 23 mars s’ouvrira l’examen des candidatures. « Compte tenu des délais d’instruction réglementaire des dossiers et de mise en œuvre, les premières initiatives pourraient être connues au premier semestre et certaines démarrer d’ici à la fin d’année », annonce Thibaut de Lajudie, associé chez Ailancy.

Les agréments portent sur trois types d’infrastructures de marché utilisant la blockchain : le système multilatéral de négociation (MTF DLT), le système de règlement (SR DLT) ou le système de négociation et de règlement (SNR DLT). Kriptown, néo-Bourse qui réalise des émissions d’actifs numériques pour les PME et les start-up, veut expérimenter ce troisième statut pour pouvoir à la fois coter des security tokens et proposer des échanges en secondaire. « Nous aurions à la fois le rôle de marché et celui de dépositaire central, ce que le droit européen ne permettrait pas normalement, explique Mark Kepeneghian, président et cofondateur de Kriptown. Nous possédons déjà une infrastructure fonctionnelle et nous souhaitons capitaliser dessus. » L’agrément implique l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) et l’Eurosystème : il représente une étape importante à franchir pour cette jeune société.

Rares sont encore les candidats qui se déclarent, même si l’on s’attend à voir des initiatives avec des Euronext, Euroclear ou autres Société Générale Forge, tous déjà aguerris à l’usage de la blockchain en non-coté. La Banque de France souhaite expérimenter plusieurs solutions utilisant du règlement de titres digitaux contre des cash tokens. « La place de Paris travaille collégialement notamment avec Paris Europlace, assure Nadia Filali, directrice du programme blockchain & crypto-actifs à la Caisse des dépôts (CDC). Le régime pilote représente une vraie ‘sandbox’ qui va permettre de tester toute la chaîne des opérations. La CDC, qui a déjà beaucoup travaillé sur les utilisations pour les titres et le cash, participe aux travaux sur la définition de cas d’usage, sur l’architecture technique et juridique. »

Coopération

Compte tenu du besoin de canaliser les expérimentations, les acteurs devraient jouer la coopération plus que la compétition. « Le régime pilote va nous permettre de nous caler sur un premier canevas, cela va aussi donner des bases pour travailler sur l’interopérabilité et limiter les coûts, anticipe Bruno Campenon, responsable clients institutionnels et corporate du pôle securities services de BNP Paribas. Les acteurs du post-trade doivent travailler ensemble dans ce but afin de rationaliser les investissements. De même, nous souhaitons que les régulateurs travaillent de concert et favorisent un système unifié en Europe, et au-delà. » La coopération est nécessaire aussi pour faire avancer les expériences. « Les partenariats avec des banques sont en cours de discussion afin qu’elles nous présentent des PME candidates à une augmentation de capital via ce mécanisme pour renforcer leurs fonds propres et qu’elles distribuent les titres via leurs réseaux », explique Mark Kepeneghian.

Autre écueil, les craintes d’une retombée de la dynamique dans trois ou six ans sont réelles. « Le véritable enjeu du régime pilote consiste dans l’appétence des acteurs à expérimenter émissions et transactions dans des volumes suffisants pour faire basculer le marché. Il faut des émetteurs, des investisseurs et de l’appétit en secondaire. Après l’émission d’EDF en partenariat avec BNP Paribas et celles conduites par la Société Générale, il faut multiplier les transactions sur un temps plus long et des volumes accrus », estime Nadia Filali. La difficulté du régime pilote semble bien d’emmener tous les acteurs dans une logique de transformation, ce qui demande beaucoup d’investissements.