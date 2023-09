Le portefeuille électronique européen d’EPI s’appellera Wero

Un peu de marketing ne fait pas de mal quand on propose un nouveau moyen de paiement. C’est ainsi qu’EPI, l’European Payments Initiative, s’est choisi un nom commercial pour son portefeuille électronique actuellement en développement. Ce sera donc Wero !

«Le choix du nom Wero a été un processus méticuleux impliquant des recherches approfondies et un retour d’information quantitatif et qualitatif de la part des consommateurs, indique Martina Weimert, directrice générale d’EPI, dans un communiqué. Dans un marché rempli de noms de marques contenant ”pay”, Wero s’est démarqué d’une liste de 238 noms candidats que nous avons examinés, car il combine différents éléments que nous défendons : le caractère collectif européen du “we” [nous] et une prononciation proche des mots “euro”. Enfin, Wero est proche de “vero”, qui signifie “vrai” dans les langues à base latine. Personnellement, je le trouve accrocheur grâce à sa structure simple, mais facilement mémorisable. Le son court et percutant résonne avec la nature rapide des transactions numériques. »

«Le portefeuille préféré en Europe»

Le choix d’un nom est un premier pas pour concrétiser le projet aux yeux du public. Projet dont l’objectif est de rendre à l’Europe une part de sa souveraineté sur les paiements en proposant un portefeuille mobile européen. Il permettra de payer entre particuliers, en magasin et en ligne, et sera enrichi de fonctionnalités innovantes afin d’en faire «le portefeuille numérique préféré en Europe.»

Utilisant le virement instantané, Wero sera disponible dans les applications bancaires des établissements membres d’EPI, mais aussi en tant qu’application mobile indépendante à télécharger sur les plateformes Android et iOS. Prévu pour se lancer à la mi-2024 en Belgique, en France et en Allemagne, il sera ensuite diffusé aux Pays-Bas, puis au reste de l’Europe.

Pour rappel, EPI a racheté iDeal et Payconiq en avril dernier, un moyen de paiement de compte à compte très développé aux Pays-Bas pour le e-commerce, ainsi que son infrastructure technologique. EPI doit également recevoir les utilisateurs et le savoir-faire de Paylib, le portefeuille interbancaire français.