La tension monte entre Apple et Coinbase à propos des NFT

Vous avez peut-être remarqué que vous ne pouvez plus envoyer de NFT sur Coinbase Wallet iOS. Ceci est dû au fait qu’Apple a bloqué notre dernière version de l’application», a expliqué Coinbase dans une communiqué paru le 1er décembre.

Selon la plateforme d’échange de cryptomonnaies cotée au Nasdaq, Apple souhaite taxer à hauteur de 30% les frais de transaction dus pour tous les échanges passant par un réseau blockchain comme Ethereum via une application qui serait hébergée par l’AppStore. Une décision qui rendrait beaucoup plus restrictif les échanges de NFT (jeton non fongible) pour les utilisateurs de Coinbase utilisant les services d’Apple.

« En d’autres termes, Apple a introduit de nouvelles politiques pour protéger ses profits au détriment de l’investissement des consommateurs dans les NFT et de l’innovation des développeurs dans l’ensemble de l'écosystème crypto», fustige l’entreprise dirigée par Brian Armstrong.

Un modèle économique en danger

«La crypto bouleverse complètement le modèle économique des Gafam comme Apple qui est largement basé sur la centralisation. Donc forcément, un modèle décentralisé qui redonne la main à l’utilisateur, ce n’est pas vraiment à leur goût», ironise un patron d’une grande entreprise crypto française, interrogé par L’Agefi. Il va jusqu’à affirmer que les Gafam freinent «volontairement le développement du Web 3», considéré comme l’internet de demain dont l’infrastructure promet d’être largement basée sur la blockchain et la crypto.

Coinbase qui revendique près de 90 millions d’utilisateurs à travers le monde a également affirmé que cette exigence de l’entreprise dirigée par Tim Cook n’avait aucun sens puisque le «système d’Apple pour les achats intra-applications ne prend pas en charge les cryptomonnaies, nous ne pourrions pas nous y conformer même si nous essayions». Les frais de transaction sont obligatoirement payés en cryptomonnaies sur un réseau blockchain et dans la crypto native du réseau. Si la taxe devait être prélevée en monnaie traditionnelle (fiat), ce serait à Coinbase de la payer.

Une hypothèse qui paraît techniquement difficile à réaliser puisque la plateforme américaine se retrouverait alors contrainte de tracer tous les transferts effectués par ses utilisateurs utilisant son portefeuille via l’AppStore et d’appliquer alors une taxe pour ensuite la reverser à Apple. «C’est un peu comme si Apple essayait de prendre une part des frais pour chaque courriel envoyé via des protocoles internet ouverts», a déclaré Coinbase. «Nous espérons qu’il s’agit d’un oubli de la part d’Apple et d’un point d’inflexion pour de nouvelles conversations avec l'écosystème», a-t-elle conclu.

Une taxe «grotesque»

Ce débat n’est pas nouveau. Il date des révélations parues en septembre dans The Information qui avait publié les intentions d’Apple sur la taxation des NFT à hauteur de 30%, alors même que les commissions standards se situent plutôt autour de 2,5% sur les différents réseaux blockchains. Certaines figures de l’écosystème crypto avaient alors qualifié de «grotesque» cette décision.

Respecter les conditions de l’AppStore garantit l’accès à un marché qui a généré 188 milliards de dollars de revenus en 2021 pour l’entreprise à la pomme. L’hégémonie d’Apple a notamment été critiquée par le milliardaire Elon Musk qui a affirmé craindre le 28 novembre que la firme américaine avait l’intention de «retirer Twitter de son AppStore». Des craintes qui se sont depuis dissipées.