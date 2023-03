La plateforme crypto Nexo quitte les États-Unis et met en cause le régulateur

«Notre décision intervient après plus de 18 mois de dialogue de bonne foi avec les régulateurs étatiques et fédéraux américains, qui ont abouti à une impasse», a déclaré dans un communiqué la plateforme qui va en conséquence «retirer ses produits et services aux États-Unis de manière progressive et ordonnée au cours des prochains mois ».

D’origine britannique et lancée en 2018, Nexo est l’un des dernières grandes plateformes crypto encore debout à proposer des produits de rendement à ses clients. Même si des doutes sur sa solvabilité se sont accumulées après la chute de FTX.

Selon nos informations, la plateforme aurait multiplié les démarches commerciales, notamment vers des acteurs enregistrés comme prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) ces dernières semaines. «Une démarche qui laisse penser que Nexo est en recherche active de liquidité», nous confie un entrepreneur du secteur.