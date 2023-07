La fintech Solaris lève 38 millions d’euros

Solaris lève à nouveau des fonds : 38 millions d’euros pour une série F grâce à ses actionnaires historiques, dont, entre autres BBVA, ABN Amro ou Visa. Elle avait déjà levé 190 millions d’euros en 2021, 60 millions d’euros en 2020 et 57 millions d’euros en 2018. La société a été fondée en 2016 à Berlin par Finleap, une entreprise spécialisée dans la création de sociétés innovantes dans le secteur financier. Solaris a développé son propre core banking system, conçu pour être utilisé en marque blanche. C’est l’une des plateformes européennes de banking as a service les plus connues. Elle détient une licence bancaire octroyée par la BaFin.

Ces fonds seront utilisés pour renforcer sa gouvernance et sa conformité, et pour préparer sa prochaine phase de croissance, explique-t-elle dans un communiqué. L’année 2022 a été une période de forte croissance : Solaris affiche ainsi un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros, soit 30% de plus qu’il y a un an. Mais elle accuse une perte de 56 millions d’euros. Toutefois, elle estime que les résultats semestriels de 2023 vont dans le bon sens et que la rentabilité est à sa portée.

Intégration de Contis

Son directeur général, Carsten Höltkemeyer, voit l’avenir avec confiance : «Malgré les progrès réalisés, nous n’en sommes qu’aux prémices de la mise en œuvre de notre stratégie. Notre prochaine étape sera l’intégration de Contis afin d’exploiter tout le potentiel de notre technologie et de notre plateforme de produits. Cela s’accompagnera d’une nouvelle réduction du degré de complexité et d’un focus sur nos produits de base.» Contis, une société britannique de banking as a service spécialisée dans les paiements, avait été acquise en janvier 2022 pour compléter la couverture géographique de Solaris. Par ailleurs, Solaris a, depuis, accueilli plusieurs marques internationales comme clients, dont l’Automobile Club allemand, Paycell (application de paiement) ou Jimdo (plateforme de création de sites web).

Solaris annonce également le départ de Chloé Mayenobe, directrice des opérations, présente dans l’entreprise depuis février 2022. Elle travaillait auparavant chez Natixis Payments. Elle quittera l’entreprise fin juillet et ne sera pas remplacée, précise le communiqué.

Solaris est déjà présente sur dix sites en Europe et en Inde, elle compte 800 employés. En France, où elle s’est installée en 2020, avant de créer une succursale en 2021, Solaris compte parmi ses clients canB (néobanque à impact), Vivid Money (application d’investissement), Mansa (crédit aux professionnels) et la néobanque verte Helios.