La Banque Postale muscle son paiement fractionné en rachetant l’application Joe

Django rachète Joe. Voilà deux approches du paiement fractionné qui se rencontrent et se complètent. D’un côté Django, la filiale de La Banque Postale Consumer Finance lancée début 2022, s’intègre auprès de 150 e-commerçants pour faciliter leurs ventes en proposant une option de paiement différé ou fractionné. De l’autre Joe, l’application mobile grand public qui permet aux consommateurs d’obtenir un petit prêt pour étaler le paiement d’un achat sur trois mois.

Si l’objectif recherché est bien le même, la méthode est fondamentalement différente. Django se développe par l’intégration de son offre dans les sites de e-commerce. Joe s’adresse directement aux consommateurs et doit être connectée à leur compte bancaire pour vérifier s’ils sont éligibles à un prêt du montant demandé. «Notre service repose sur une phase d’entrée en relation un peu plus longue que le BNPL (buy now pay later) classique, explique Kevin Ohana, directeur général et cofondateur de Joe. Nous vérifions l’identité de la personne et sa capacité de remboursement. L’open banking permet d’évaluer son comportement financieren continu de façon à prêter davantage si c’est possible, ou moins si le client risque d’être en difficulté. Nous voulons offrir un paiement fractionné responsable qui ne pousse ni au surendettement, ni à la surconsommation.»

C’est justement cette vision qui a rapproché les dirigeants de Joe et ceux de La Banque Postale Consumer Finance. Ce dernier se présente comme un acteur de crédit responsable, attentif aux personnes en difficultés financières, grâce à un partenariat avec l’association Cresus.

Carte virtuelle

Joe finance ses clients en fonction de leur capacité de remboursement pour des dépenses allant de 100 à 2.000 euros. Le service coûte 2,5% à l’utilisateur. Les clients sont souvent des étudiants, de jeunes actifs ou des personnes en charge du budget de la famille. «Comme les consommateurs souhaitent aussi acheter sans avoir à avancer la somme, nous proposons également d’émettre une carte virtuelle du montant de l’achat, le remboursement est ensuite étalé sur trois mois», ajoute Kevin Ohana. Dans ce cas, le service est gratuit pour les utilisateurs car il est rémunéré par les commerçants partenaires, qui sont 500 actuellement.

Joe, qui a bénéficié en 2021 de l’hébergement chez Platform 58, l‘incubateur de La Banque Postale, puis du programme d’accélération du Y Combinator en 2022, a convaincu 200.000 utilisateurs. L’entreprise a levé 2,5 millions d’euros auprès du Y Combinator, de 115K, le fonds d’investissement fintech de La Banque Postale, et de plusieurs business angels. Elle a également levé 10 millions d’euros de dette en juin 2022 auprès du fonds britannique Avellinia Capital. L’application va se fondre dans Django comme son équipe dirigeante : Kevin Ohana prendra en charge l’application et les produits BtoC de Django, Alexandre Leclercq, le directeur technique de Joe, devient directeur technique de Django et Yohan Elbase, cofondateur, aura la responsabilité du développement international de Django.

Les chiffres d’activité de Django ne sont pas connus, mais La Banque Postale Consumer Finance, qui a débuté en 2009, a distribué 2,6 milliards de crédits à la consommation en 2022, en hausse de 10,6% sur un an. Ses encours atteignent 5,7 milliards d’euros (+7,1%). Cette acquisition marque l’ambition «d’aller au-delà du paiement fractionné proposé aux marchands en BtoB, selon Olivier Lévy-Barouch, directeur général adjoint finance et stratégie de La Banque Postale, et de nous adresser directement aux consommateurs avec une solution leur permettant de fractionner leurs dépenses a posteriori. »