En sanctionnant Kraken, Washington envoie un message fort aux acteurs cryptos

Le couperet est tombé et le PDG de Coinbase Brian Armstrong avait raison de s’en inquiéter dès jeudi. La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Kraken va devoir payer une amende de 30 millions de dollars et cesser immédiatement son service de staking à destination de ses clients américains. Un vrai coup dur pour l’entreprise dirigée par Jesse Powell qui a notamment fondé une partie de sa réputation en multipliant les partenariats avec les institutionnels du monde classique ces dernières années.

Le staking consiste à immobiliser des cryptoactifs dans une blockchain pour participer au processus de validation des transactions et donc à sa sécurisation contre une rémunération. Cette activité connait un essor économique important, particulièrement depuis le changement de consensus de la blockchain Ethereum en septembre dont la sécurité repose désormais en grande partie sur ce principe.

En septembre dernier, le patron de la Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler avait déjà fait réagir en émettant l’hypothèse que les entreprises cryptos offrant des solutions de staking à leurs clients, en premier lieu celles de l’écosystème Ethereum, pourraient être soumises aux mêmes obligations que les émetteurs de titres financiers (obligations ou actions). Une telle évolution ferait peser de nouvelles contraintes économiques et réglementaires encore inatteignables pour de nombreux acteurs. Cette sanction pourrait donc être un tournant majeur pour l’écosystème crypto américain et pourrait inspirer d’autres régulateurs.

«Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dans la protection des investisseurs de détail en mettant fin à ce programme de staking de cryptomonnaies non enregistré, grâce auquel Kraken a non seulement offert aux investisseurs des rendements hors normes sans lien avec les réalités économiques, mais s’est également réservé le droit de ne leur verser aucun rendement», assène la SEC dans son communiqué.

«Que font-ils de vos cryptos ?»

Dans la foulée de l’annonce de cette sanction, Gary Gensler est apparu dans une vidéo pédagogique sur le sujet où il explique la position de la SEC. Lorsqu’un utilisateur veut staker via une plateforme d’échanges comme Kraken, il n’a en fait aucune visibilité sur la réelle utilisation de ses cryptoactifs qui bien souvent, sont mélangés avec d’autres cryptoactifs d’autres clients. «Que font-ils de vos cryptos ? Les prêtent-ils, empruntent-ils avec ou les échangent-ils entre eux ? Des investisseurs devraient avoir accès à ces informations importantes», explique Gary Gensler.

«L’action d’aujourd’hui devrait indiquer clairement au marché que les fournisseurs de services de staking doivent s’enregistrer et fournir une information complète, juste et véridique et une protection des investisseurs», explique le régulateur.

En plus de cette sanction, l’Internal Revenue Service (IRS) a fait savoir qu’elle avait demandé à Kraken dès l’été 2021, l’accès à son fichier clients pour «déterminer l’identité et l’obligation fiscale fédérale correcte des personnes américaines qui ont effectué des transactions en cryptomonnaies pour les exercices clos le 31 décembre 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020». L’IRS a expliqué que Kraken n’avait pas satisfait à cette demande.

Les faillites en série observées ces derniers mois d’entités incontournables du marché comme Genesis ont contraint de nombreux acteurs à réinventer leurs produits de rendement. Actuellement, le staking est considéré comme l’une des pistes parmi les moins risquées et les plus transparentes.

Cette requalification en titres financiers pose une nouvelle fois la question concernant les obligations de transparence qui pèsent sur les plateformes d’échanges centralisées cryptos. Avec les révélations sur la gestion calamiteuse - voire frauduleuse - de FTX en novembre, le débat sur les preuves de réserve et donc l’utilisation des fonds clients avait une nouvelle fois été relancé, sans que les plateformes comme Binance, la plus grande du marché, n’aient réussi pour le moment à convaincre.