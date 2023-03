Digital Currency Group est plus que jamais dans la course à la liquidité

Déjà exposé via sa filiale Genesis au krach de Terra-Luna ou encore à la chute du fonds Three Arrows Capital à hauteur de 2,36 milliards de dollars, la chute de FTX est venue encore accentuer les difficultés économiques rencontrées par Digital Currency Group (DCG). Le groupe fondé en 2015 par le milliardaire Barry Silbert multiplie les manœuvres depuis plusieurs mois pour tenter de trouver des liquidités.

Selon le Financial Times , le groupe soutenu par SoftBank a commencé à vendre une partie de ses actions des différents fonds de cryptoactifs détenus par sa filiale Grayscale dont un quart de son fonds Ethereum (ETH) et aurait réussi à récolter près de 22 millions de dollars depuis le 24 janvier. L’action s’est échangée à environ 8 dollars l’unité, soit une décote de près de 50% par rapport à son potentiel indexé sur le cours de l’ETH. DCG a également vendu des actions de ses fonds basés sur les cryptoactifs Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic – version de l’ETH avant The Merge - , et le Digital Large Cap Fund de Grayscale regroupant plusieurs cryptoactifs comme Cardano, Solana ou encore le Bitcoin.

Pour le moment, DCG n’a pas encore touché aux actions qu’il détient dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) qui gère plus de 635.000 bitcoins. Dans un communiqué, le groupe a évoqué un «ajustement de portefeuille». En novembre, des doutes ont émergé sur sa bonne gestion des bitcoins.

Lundi, DCG a annoncé avoir trouvé un accord avec les créanciers de la division de prêts en cryptoactifs de sa filiale Genesis, placé sous le régime américain des faillites (Chapitre 11) depuis le 19 janvier. Selon plusieurs sources, elle gérait avant l’arrêt des retraits le 16 novembre près de 3 milliards de dollars. Début janvier, l’un des frères Cameron Winklevoss, co-fondateurs de la plateforme Gemini, a publiquement accusé Barry Silbert «de se cacher derrière des avocats, des banquiers d’affaires» pour retarder au maximum le processus de remboursement, allant même jusqu’à qualifier le milliardaire «d’escroc». Selon les documents des faillites, Gemini réclamerait plus de 766 millions de dollars à Genesis.

En janvier, le groupe a engagé la banque Lazard pour mener un processus de vente du site d’information crypto CoinDesk qui avait notamment révélé la surexposition d’Alameda Research au FTT, la cryptomonnaie native de la plateforme FTX.