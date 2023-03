Deutsche Börse s’appuie sur Google cloud pour se développer sur le numérique

Deutsche Börse et Google Cloud ont annoncé un partenariat stratégique d’une durée de 10 ans. Google Cloud devient le fournisseur cloud privilégié de l’opérateur de marché allemand et va l’accompagner dans plusieurs domaines stratégiques.

Cet accord permettra notamment à Deutsche Börse d’accélérer le développement de sa plateforme de titres numériques D7. Cette plateforme offre, selon l’opérateur de marché, « une alternative entièrement numérique à l'émission et au traitement physiques conventionnels des titres ». Ainsi, les clients pourront numériser leurs produits financiers avec un accès continu aux infrastructures et marchés centraux et distribués existants. Pour expliquer le fonctionnement de cette plateforme, Deutsche Börse fait une analogie avec le marché de la musique, expliquant que D7 a vocation à devenir « la plateforme de streaming des marchés financiers ».

Google Cloud alimentera par ailleurs la Digital Asset Business Platform de Deutsche Börse, qui vise à établir un écosystème institutionnel pour le commerce des actifs numériques.

Enfin, Google Cloud pourra accompagner Deutsche Börse dans la création de nouvelles plateformes de données dédiées aux nouveaux cas d’usage et participera à améliorer la diffusion des données dans le cloud.