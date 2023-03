Curve dévoile les spécificités techniques de son stablecoin

Parmi les trois plus gros protocoles de finance décentralisée avec MakerDAO et Aave, Curve a dévoilé le 23 novembre le livre blanc de son stablecoin, une cryptomonnaie circulant sur la blockchain et adossée au cours d’une monnaie fiat (euro ou dollar) ou d’un autre cryptoactif. Une publication intervient un peu plus de quatre mois après l’annonce par son fondateur Michael Egorov de sa mise sur le marché prochainement.

Curve agit comme une plateforme d’échanges de cryptomonnaies décentralisée. Ses algorithmes permettent aux utilisateurs d’échanger de pair à pair des cryptoactifs contre d’autres cryptoactifs avec une dominance pour les stablecoins et les jetons wrappés (ou wrapped, c’est-à-dire utilisés sur une autre blockchain que celle qui leur est native) issus d’un bridge crypto.

Une de ses caractéristiques techniques sera de réduire la rapidité de la liquidation d’une position. De manière générale pour générer un stablecoin dit décentralisé, c’est-à-dire pas directement contrôlé par une entité centrale et donc théoriquement non-censurable, il faut déposer une garantie en cryptoactifs supérieure à la somme demandée dans un smart contracts, un programme informatique paramétrable sur un réseau blockchain. Cette action agit comme une forme d’emprunt de la part de l’utilisateur.

L’un des problèmes réside dans le fait que si le cours d’un actif spéculatif comme le Bitcoin ou l’ether (ETH), la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, baisse trop, l’utilisateur peut voir sa positon être liquidée. La proposition du livre blanc de Curve est de rendre cette transition plus douce sans faire peser plus de risque sur les infrastructures du protocole.

Les protocoles de finance décentralisée cherchent à être moins dépendants des stablecoins centralisés comme l’USDC et l’USDT qui ont un pouvoir de censure important. L’effondrement de Terra-Luna a également montré l’intérêt de multiplier la mise sur le marché de stablecoins crédibles pour rendre la finance décentralisée plus résiliente. En proposant leur stablecoin, les protocoles cherchent également de nouvelles sources de revenus.