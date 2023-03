CoinShares a souffert de FTX et des conditions de marché crypto défavorables en 2022

Le plus grand gérant d’actifs numériques en Europe avec près de 3,5 milliards de dollars sous gestion, a présenté ses résultats du quatrième trimestre 2022 ainsi que de l’année écoulée, qui sont logiquement en nette baisse par rapport à 2021, année historique pour les cours crypto. Son chiffre d’affaires s’établit à 14,5 millions de livres sterling contre 41,9 millions à la même période de 2021 tandis que son résultat global plonge avec une perte de -37 millions de livres contre 28,6 au T4 2021. Globalement, le gérant a réussi à limiter la casse en affichant un résultat global pour l’ensemble de l’année 2022 de 3 millions de livres, bien loin des 113,4 millions de livres pour l’année 2021.

L’entreprise dirigée par Jean-Marie Mognetti a été touchée par la chute de FTX dans laquelle elle a encore à ce jour près de 26 millions de livres bloqués. Elle a également été contraint de mettre fin à sa plateforme destinée au grand public. «Les conditions de marché dans un environnement post-FTX ne nous permettaient pas, avec notre structure de capital existante, de soutenir une activité grand public qui nécessitait un investissement important en marketing», a-t-elle indiqué.

«CoinShares reste le leader Européen de la gestion d’actifs numériques et a les reins solides, nos fondamentaux financiers sont sains, cela n’est plus à démontrer. CoinShares a toujours été une société profitable, à l’inverse de la majorité des acteurs de l’industrie et notre principale activité, la distribution de crypto ETPs génère de très bons résultats», a déclaré à L’Agefi Jean-Marie Mognetti.