Circle veut devenir PSAN et émettre de la monnaie électronique

C’est une annonce qui vient confirmer la stratégie affichée par Circle. L’émetteur de l’USD Coin, deuxième plus grand stablecoin du marché crypto avec une capitalisation de 35 milliards de dollars, a annoncé lors de la Paris Blockchain Week avoir entamé un processus pour être enregistré comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). L’entreprise dirigée par Jeremy Allaire a également déposé une demande d’agrément pour devenir un établissement de monnaie électronique. Un agrément qui fait saliver un nombre croissance d’entreprises crypto. Elles sont, selon nos informations, de plus en plus nombreuses à chercher à obtenir un tel tampon.

Selon les déclarations de son PDG, Circle a demandé à obtenir l’enregistrement PSAN renforcé. Cet enregistrement a été définitivement voté par l’Assemblée nationale le 28 février dernier et vise à imposer des exigences supplémentaires notamment en matière de cybersécurité par rapport à l’enregistrement PSAN apparu avec la loi Pacte en 2018. Il entrera en vigueur à partir de juillet prochain pour les nouveaux entrants sur le marché.

A lire aussi:

Délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’enregistrement PSAN est indispensable pour tout acteur voulant proposer en France des services de conservation d’actifs numériques, l’achat et vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal ou crypto contre crypto et exploiter une plateforme de négociation d’actifs numériques.



Anticiper au maximum MiCa

Cet été, Circle a lancé son stablecoin adossé au cours de l’euro, l’Euro Coin (EUROC). Disponible via la blockchain publique Ethereum, sa capitalisation de marché totalise les 31,5 millions de dollars.

En obtenant l’enregistrement PSAN et l’agrément pour opérer comme établissement de monnaie électronique, Circle veut permettre à l’EUROC de «devenir un jeton de monnaie électronique conforme à Mica (Market in Crypto-Assets)». Ce règlement européen sur lequel un accord politique a été trouvé l'été dernier, vise à harmoniser l’ensemble des régulations des cryptoactifs entre pays membres. Il entrera en vigueur au plus tôt en 2024.

A lire aussi: