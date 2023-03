Circle affirme son intention de devenir une néobanque majeure en Europe

L’un des plus grands émetteurs de stablecoins au monde débarque officiellement en Europe. Circle qui propose l’USD Coin (USDC), deuxième plus grand stablecoin du marché derrière celui de Tether, a annoncé à l’occasion de la Paris Blockchain Week, qui se tient du 20 au 24 mars 2023, être en processus pour obtenir son enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), sésame obligatoire pour toute entreprise voulant proposer des services cryptos en France.

L’annonce a été faite en marge de la manifestation par son PDG Jeremy Allaire au côté du ministre délégué chargé de la Transition numérique Jean-Noël Barrot, qui multiplie les mains tendues à l’écosystème crypto depuis plusieurs mois. L’entrepreneur de 51 ans a une nouvelle fois vanté la réglementation française «stricte mais claire et précurseur en Europe» alors même que son pays d’origine les États-Unis peine à faire émerger un cadre harmonisé à cause de blocages politiques. Les régulateurs, comme la Securities and Exchange Commission (SEC), appliquent la loi d’une manière parfois jugée «brutale et inadaptée» pour le secteur. Circle entend donc faire de la France «une plaque tournante» pour ses opérations et étendre ses activités en Europe.

A lire aussi:

Ces annonces interviennent quelques jours après que l’USDC a subi une perte d’ancrage au dollar à la suite de la reprise en main par les autorités de Silicon Valley Bank (SVB) où Circle avait en dépôt l’équivalent de 3,3 milliards de dollars des réserves de son stablecoin. Les inquiétudes du marché se sont dissipées après l’annonce par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de la garantie illimitée des dépôts pour les clients de la banque.

A lire aussi:

Développer son stablecoin euro

Depuis qu’il a cofondé Circle en 2013, Jeremy Allaire ne cesse de répéter qu’il entend placer son entreprise comme un acteur majeur du paiement «avec l’idée que l’argent traditionnel pourrait être intégré à l’internet sous forme de monnaie numérique et mis à disposition sur des réseaux mondiaux ouverts et interopérable», autrement dit via des blockchains publiques, c’est-à-dire accessibles par n’importe qui, comme Ethereum.

C’est dans cette optique qu’en plus de son USDC, sorte de représentation sur blockchain du dollar, Circle a lancé cet été l’Euro Coin (EUROC), un stablecoin euro déjà disponible sur Ethereum et dont la capitalisation se situe actuellement autour de 30 millions d’euros. En se positionnant comme établissement de monnaie électronique, Circle cherche à anticiper au maximum la réglementation MiCa (Market in Crypto-Assets) qui vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs (ainsi qu’aux services sur cryptoactifs) entre les pays membres de l’union européenne (UE) et qui doit entrer en vigueur au plus tôt en 2024.

Dans la dernière version retenue du texte, les acteurs désirant proposer un stablecoin dans l’UE qualifié de «e-money token» devront être agréés comme établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique. Entamer cette démarche en France fait sens dans la mesure où la réglementation française a largement influencé les textes concernant les cryptoactifs à l’échelle de l’UE. Même si pour le moment, MiCa a été jugé comme assez restrictif selon de nombreux observateurs concernant l’émission de stablecoins, il s’agit d’un «premier socle réglementaire qui sera sûrement amené à évoluer», a expliqué Patrick Hansen, directeur de la stratégie et de la politique de Circle en Europe.

«Une fois agréé comme établissement de monnaie électronique (EME), Circle va non seulement pouvoir émettre et gérer des stablecoins sous forme de e-money token et/ou de monnaie électronique mais également proposer (si cela est prévu dans son agrément) des services de paiement, et potentiellement, avoir un accès indirect au système Sepa (Single Euro Payments Area)», explique Karima Lachgar, avocate spécialisée en droit financier associée chez Osborne Clarke. «Ce statut d’EME moins contraignant à obtenir que d’autres statuts réglementés offre la possibilité de proposer des services de paiement, des services bancaires connexes et permet à Circle d’anticiper au maximum MiCa en voyant très loin en terme de stratégie», complète-t-elle.

Selon nos informations, les entreprises cryptos seraient de plus en plus nombreuses à chercher à obtenir un tel tampon tandis que des acteurs du paiement cherchent à acquérir des PSAN ou envisagent de le devenir.



Un intérêt grandissant des institutionnels

Le développement des stablecoins est regardé avec intérêt par les institutionnels du monde classique notamment parce qu’ils sont considérés par de nombreux régulateurs à travers le monde comme les cryptoactifs se rapprochant le plus de la représentation sur blockchain des devises traditionnelles (euro ou dollar). Entre juin 2020 et aujourd’hui, l’ensemble de leur capitalisation de marché est passée d’un peu plus de 10 milliards de dollars à plus de 130 milliards de dollars selon les chiffres compilés par Glassnode. Sur la même période, leur volume de transaction a augmenté de plus de 600% pour s’établir à 7.400 milliards de dollars en 2022 selon CoinMetrics.

Obtenir cet agrément d'établissement de monnaie électronique ainsi que son enregistrement PSAN devrait être une formalité pour un acteur de la taille de Circle qui a toujours placé le strict respect de la régulation au cœur de sa stratégie de développement. Un positionnement qui le différencie grandement de celui de son principal concurrent Tether.