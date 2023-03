Bitstamp obtient son enregistrement PSAN

La plateforme d’échanges de cryptomonnaies basée au Luxembourg Bitstamp vient officiellement d’obtenir son enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 7 février. Elle est donc autorisée à proposer des services de conservation d’actifs numériques, l’achat et vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal ou crypto contre crypto et exploiter une plateforme de négociation d’actifs numériques. C’est le 61ème acteur à être enregistré comme PSAN. La société fondée en août 2011 fait partie des plus anciennes plateformes de cryptomonnaies encore actives et revendique près de 4 millions d’utilisateurs à travers le monde.