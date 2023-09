Web 3 et cryptoactifs : nouvelles frontières, nouveaux risques pour les entreprises

Qu’est-ce qu’un cryptoactif ? Selon la définition des régulateurs français, les cryptoactifs sont des actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement, de réaliser des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale. Autrement dit, l’arrivée du Web 3 dans les entreprises, c’est-à-dire du web décentralisé adossé à la blockchain, nécessite de passer d’une gestion des flux financiers en devise euros ou dollars (Fiat) à une gestion en cryptoactifs.

On observe depuis plusieurs années un développement important des cryptoactifs, reposant sur la technologie de la blockchain dont les plus connus sont Bitcoin et Ethereum. Certaines de ces technologies permettent à tout acteur d’émettre des jetons (tokens), pouvant faire office de monnaie d’échange s’ils sont fongibles, ou encore d’assumer le rôle de titre de propriété numérique s’ils ne le sont pas (le NFT).

L‘émission de jeton pour une entreprise peut être un levier dans la mise en place et le suivi de nouvelles actions marketing permettant d’améliorer l’expérience client. Cela peut se traduire par des initiatives dans le metaverse, où la possession d’un objet virtuel s’incarne par la détention d’un NFT, mais peut aussi offrir la possibilité d’accéder à son bien dans le monde réel.

Les propriétés de traçabilité des jetons offertes par la blockchain sont aussi un avantage exploité par les entreprises. En effet, chaque jeton, qu’il soit fongible ou non, est traçable, ouvrant ainsi la porte à la mise en place de systèmes de traçabilité dans des secteurs où ces aspects revêtent une importance cruciale (supply chain, secteur pharmaceutique, etc.)

Le panel des risques associés à ce nouvel écosystème est large. En effet, aux risques financiers, juridique, comptable, fiscaux etc… s’ajoute un risque opérationnel significatif lié à la robustesse des solutions technologiques mises en place pour gérer ces cryptoactifs dans un environnement non encore totalement régulé. Dès lors, l’arrivée du Web 3, avec ses évolutions business et technologiques, nécessite des ajustements au sein de certaines fonctions de l’entreprise, notamment des directions financières et ‘compliance’ pour adresser les risques émergents.

A lire aussi:

Monitoring des transactions Web 3

Du fait du développement du Web3, les responsabilités en matière de vigilance sur le blanchiment, qui relevaient jusqu’alors essentiellement du périmètre de gestion des banques et des assurances, doivent être étudiées et prises en considération par les entreprises qui utilisent cette technologie. Par exemple, si une entreprise accepte le principe de recevoir des paiements en cryptoactif, elle ne pourra pas choisir de refuser le paiement d’un acteur, sauf à avoir adopté un système de préenregistrement des acteurs. Dès lors, les transactions en cryptoactifs basées sur des blockchains publiques génèrent un risque réputationnel pour l’entreprise qui les accepte, car tout sachant en la matière a la possibilité d’identifier des transactions «à risque», reçues par l’entreprise, provenant d’acteurs à la réputation douteuse ou liés à des activités de blanchiment d’argent.

Dans ce contexte, il devient donc nécessaire pour l’entreprise de mettre en place des modalités de détection immédiate des transactions «à risque» afin de les isoler et de travailler en amont sur l’identification des acteurs qu’elle accepte de choisir comme «business partner». Par ailleurs, il est attendu que les régulateurs se dotent rapidement d’outils de détection des transactions à risque leur permettant d’avoir une vision holistique sur les opérations des entreprises utilisant cette technologie.

Adaptation des processus et des métiers au sein de l’entreprise

Pour l’entreprise, ces nouveaux risques nécessitent une adaptation spécifique de différents métiers. Ainsi, face à ce nouvel enjeu, la fonction compliance doit mettre en place des procédures spécifiques mais aussi se doter d’outils d’exploration des blockchains afin de comprendre la provenance des transactions et ce, le plus rapidement possible. La fonction finance doit se préparer à piloter ces nouveaux flux financiers en considérant les spécificités propres aux cryptoactifs. Il ne s’agit pas d’inventer de nouveaux processus mais bien de transposer ceux déjà existants.

Par ailleurs, la gestion de flux de liquidité de cryptoactifs entre les filiales et maison mère (flux internes de trésorerie) peut être lourde d’un point de vue opérationnel notamment selon le choix technologique retenu. Cette gestion de la liquidité est conceptuellement proche du processus de «cash pooling», ce même processus devant être transposé au nouveau concept de «crypto pooling».

Il existe un risque fort lié la volatilité importante de certains cryptoactifs utilisés par les entreprises. Ainsi la gestion du risque de change doit être prise en compte avec potentiellement la mise en place de «couvertures» similaires à celles utilisées par les entreprises opérant dans des secteurs liés aux matières premières où les cours fluctuent rapidement.

En synthèse, l’arrivée du Web 3 rend nécessaire la formation rapide des collaborateurs à ces nouveaux enjeux afin de les sensibiliser aux adaptations des processus existants à l’environnement des cryptoactifs. L’anticipation de ces changements sera le facteur clé de succès de la transformation des entreprises.

A lire aussi: