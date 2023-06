Volkswagen doit répondre à trois enjeux majeurs face au marché

La journée dédiée aux investisseurs prévue mercredi par Volkswagen suscite des attentes élevées. Afin de regagner la faveur du marché boursier, le groupe allemand devra fournir des engagements précis sur sa capacité à résister la concurrence dans un secteur automobile confronté à une mutation accélérée. Son ‘Capital Market Day’ (CMD) se tiendra au «Porsche Experience Center» situé juste à côté du circuit d’Hockenheim qui accueille le Grand Prix d’Allemagne de Formule 1. Pour les analystes de Jefferies, cette réunion «sera l’occasion pour le groupe d’améliorer une relation tendue avec les investisseurs, ce qui représente un exercice difficile».

La trajectoire de baisse des coûts fixes du groupe sur l’ensemble de ses marques sera particulièrement scrutée. Un coin du voile a été levé la semaine dernière par la marque Volkswagen qui a annoncé une réduction de sa gamme de véhicules d’ici à 2026 pour améliorer l’efficacité de la production et la qualité de ses produits. La marque prévoit en outre de générer 10 milliards d’euros d’économies pour porter sa marge d’exploitation ajustée à 6,5% à la fin de l’exercice 2026, contre seulement 3% au premier trimestre 2023.

Le succès de Porsche constitue une référence

Les familles Porsche et Piëch, qui contrôlent 31,9% du capital du premier groupe automobile européen, souhaiteraient qu’il puisse reproduire le succès enregistré par sa filiale Porsche AG, ce qui semble difficile car la rentabilité d’un groupe qui comprend une dizaine de marques de voitures est intrinsèquement plus faible que celle d’un constructeur de véhicules de luxe. Son deuxième actionnaire est le Land de Basse-Saxe avec une participation de 11,8%. «Le management devra surtout convaincre de sa capacité à bien exécuter le plan et démontrer une agilité accrue malgré les contraintes persistantes liées à sa gouvernance complexe», soulignaient jeudi dans une note les analystes d’Oddo BHF.

Un peu moins d’un an après son arrivée à la tête du directoire du groupe de Wolfsburg, Oliver Blume occupe toujours cette même fonction chez Porsche, qu’il dirige depuis 2015. Préalablement à l’introduction en Bourse à Francfort de cette filiale en septembre 2022, de nombreux investisseurs étrangers avaient critiqué ce mode de gouvernance en jugeant qu’il manquait de transparence. Le dirigeant estime de son côté que cette organisation fonctionne bien. «S’il devait y avoir des conflits d’intérêt, nous avons des règles claires pour les gérer», indiquait-il en décembre dernier. Depuis le 1er janvier 2023, l’action préférentielle Volkswagen a gagné 10% contre une hausse deux fois plus importante pour le titre préférentiel Porsche.



Des critiques virulentes sur sa coentreprise chinoise

La stratégie d’électrification du groupe allemand est par ailleurs loin de faire l’unanimité. Le mois dernier, l’assemblée générale de Volkswagen a été perturbée par l’intervention de militants activistes accusant le groupe de contribuer au travail forcé du peuple ouïghour dans son usine d’Urumqi, capitale de la province chinoise du Xinjiang. Invité par des investisseurs à lancer un audit indépendant sur ce site, il a jusqu’à présent répondu que cette démarche nécessitait l’accord de SAIC, son partenaire chinois dans leur coentreprise.

Alors qu’il est bien implanté en Chine dans les voitures à motorisation thermique, il peine de surcroît à accompagner la transformation de ce marché vers des véhicules tout électriques face à des constructeurs locaux plus agressifs comme BYD. Au premier trimestre 2023, ce dernier est ainsi devenu le premier groupe automobile dans l’Empire du Milieu, devant son rival allemand.

Un autre constructeur généraliste, Stellantis, semble plus réactif en la matière puisqu’il a l’intention de lancer dès le début de l’an prochain l’e-C3, un véhicule électrique de marque Citroën fabriqué en Europe qui coûtera moins de 25.000 euros. Son concurrent allemand a annoncé en mars, dans cette même gamme de prix, une citadine électrique (ID.2all) également destinée au grand public, mais sa commercialisation n’interviendra pas avant 2025. «La présentation par Volkswagen d’objectifs de production et de résultats ambitieux, mais sans explication précise sur la manière de les atteindre, constituerait une démarche risquée», résumait jeudi Daniel Röska, analyste chez Sanford Bernstein.

PowerCo, sa filiale spécialisée dans la fabrication de batteries, a annoncé vendredi la mise en œuvre prochaine d’un nouveau procédé de fabrication dans ses usines de cellules de batteries en Europe et en Amérique du Nord. La nouvelle technologie utilisée doit notamment permettre une diminution de la consommation d’énergie d’environ 30%. Thomas Schmall, président du conseil de surveillance de PowerCo, a également déclaré que la filiale de Volkswagen pourrait ouvrir son capital à un investisseur stratégique à l’horizon 2024.