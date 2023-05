Volkswagen cède ses actifs russes à un investisseur local

C’était imminent, c’est maintenant officiel. Le groupe allemand a annoncé vendredi dans un communiqué avoir finalisé la vente de ses parts dans Volkswagen Group Rus, y compris ses filiales locales Volkswagen Components and Services, Scania Leasing, Scania Finance et Scania Insurance au groupe Art-Finance. Celui-ci est la propriété du concessionnaire russe Avilon.

Le nouveau propriétaire acquerra toutes les actions des filiales russes, précise le communiqué, l’accord ayant été approuvé par les autorités gouvernementales. La transaction comprend notamment ses installations de production à Kaluga, qui produisaient en 2021 près de 120.000 véhicules. L’accord de cession concerne aussi la structure d’importation du constructeur en Russie, ses activités d’entreposage et celles de services financiers, avec tous les employés associés.

Une opération qui traînait en longueur

Fin mars dernier, le constructeur avait déclaré qu’il était «sur le point de demander aux autorités l’autorisation de céder ses parts dans sa filiale et son usine de Kaluga, qui compte plus de 4.000 salariés, au bénéfice d’un investisseur russe renommé». Cependant, un tribunal arbitral russe avait gelé les actifs du groupe après une plainte déposée par le constructeur local GAZ.

Depuis plus d’un an déjà, la presse locale russe fait état de la volonté de Volkwagen de sortir définitivement du pays. Le constructeur y avait déjà suspendu ses activités industrielles et commerciales juste après le début de la guerre en Ukraine.