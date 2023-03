FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:

Devoteam : Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse les seuils de 5 % du capital et des droits de vote et détient 6,38 % du capital et 5,08 % des droits de vote (11/09/15).

Elior : Crédit Agricole CIB a franchi en hausse les seuils de 5 % du capital et des droits de vote et détient 5,23 % du capital et des droits de vote (11/09/15).

Arkema: Norges Bank a franchi en baisse, à titre de régularisation, le seuil de 5 % du capital et détient 4,91 % du capital et 4,40 % des droits de vote (10/09/15).

Ausy: le sous-concert composé de Jean-Marie Magnet et de VNFF qu’il contrôle, de Philippe Morsillo, Fabrice Dupont et Gérald Fillon (les dirigeants), a franchi en baisse, par suite d’une augmentation du nombre total d’actions et de droits de vote, le seuil de 25 % du capital et détient 24,81 % du capital et 23,29 % des droits de vote (09/09/15).

Latécoère: Amundi agissant pour le compte du FCPE Latécoère Fonds B dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 5 % des droits de vote et détient 2,52 % du capital et 4,75 % des droits de vote (09/09/15).

Adocia: CDC a franchi en baisse, à titre de régularisation, indirectement, par l’intermédiaire de Bpifrance Investissement, dont elle détient le contrôle au travers de BPI Groupe SA, le seuil de 15 % du capital et détient 14,57 % du capital et 18,74 % des droits de vote (09/09/15).

Gameloft SE: Amber Capital agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, les seuils de 5 % du capital et des droits de vote et détient 6,95 % du capital et 6,17 % des droits de vote (09/09/15).

Kindy: Philippe Spruch a franchi en hausse, directement et indirectement, par l’intermédiaire de Diversita qu’il contrôle, les seuils de 5 % du capital et des droits de vote et détient 6,80 % du capital et 6,05 % des droits de vote (07/09/15).

Chargeurs: Jérôme Seydoux et les sociétés Pathé et Ojej qu’il contrôle, M. Eduardo Malone et la société Sofi Emy qu’il contrôle, ont franchi en hausse les seuils de 25 % du capital et des droits de vote et détiennent 27,76 % du capital et 29,61 % des droits de vote (07/09/15).

Nanobiotix: Hydraulique PB a franchi en hausse, les seuils de 10 % du capital et des droits de vote et détient 10,11 % du capital et des droits de vote (03/09/15).

Genticel: Keren Finance agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse les seuils de 5 % du capital et des droits de vote et détient 5,05 % du capital et des droits de vote (02/09/15).

Coface SA: Allianz Global Investors agissant pour le compte de clients et de fonds dans le cadre d’un mandat de gestion, a franchi en baisse, les seuils de 10 % du capital et des droits de vote et détient 9,77 % du capital et des droits de vote (01/9/15).

Eurosic: Batipart Immo Europe a franchi en hausse les seuils de 1/3 du capital et des droits de vote et détient 34,29 % du capital et des droits de vote (01/09/15).

Txcell: Seventure Partners agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, à titre de régularisation, les seuils de 10 % du capital et des droits de vote et détient 9,47 % du capital et des droits de vote (31/08/15).

Latécoère: Amundi Group agissant pour le compte du FCPE Latécoère Fonds B dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, indirectement, par l’intermédiaire d’Amundi, les seuils de 10 % des droits de vote et 5 % du capital et détient 3,39 % du capital et 6,39 % des droits de vote (28/08/15).

OFFRES PUBLIQUES:

Euro Disney S.C.A. : Offre publique d’achat simplifiée. La clôture de l’offre interviendra le 24 septembre 2015 (10/09/15).

Leguide.com : projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire de Lagardère Active au prix unitaire de 32,50 €. L’offre sera ouverte du 03/09 au 16/09/15 inclus (02/09/15).