Toyota compte accroître de plus de 15% sa production automobile en France

Toyota ambitionne désormais d’atteindre une capacité de production annuelle de 300.000 véhicules dans son usine de Valenciennes en vue de répondre à la demande européenne en modèles hybrides moins émetteurs de dioxyde de carbone (CO2). Le site a produit 255.584 voitures en 2022, faisant de lui la plus grosse usine automobile de l’Hexagone. «On est capable de faire 290.000, voire 300.000 aujourd’hui, si la demande est là», a déclaré à des journalistes Jim Crosbie, président de Toyota Motor Manufacturing France, en marge d’une cérémonie marquant la production sur place de la dix millionième citadine Yaris.

Opérationnelle depuis janvier 2001, cette usine, qui emploie à l’heure actuelle 5.000 personnes, devrait établir cette année un nouveau record de production à plus de 280.000 unités, portée par la demande pour la Yaris et sa version SUV Yaris Cross, vendues majoritairement en versions hybrides dont les moteurs essence et systèmes hybrides viennent de Pologne. L’hybridation essence-électrique, domaine dans lequel le groupe nippon a été l’un des précurseurs, reste au centre de sa stratégie d'électrification, en attendant la commercialisation d’une gamme entièrement électrique.

Des exportations sur le continent européen

Didier Leroy, président de Toyota Motor Europe, voit dans le succès du site nordiste la preuve qu’il est toujours possible de produire des véhicules en Europe occidentale malgré les craintes suscitées par la recrudescence de mesures protectionnistes à l’étranger, notamment aux Etats-Unis. «L’Europe ne doit pas être naïve et doit, en contrepartie, être extrêmement attentive», a-t-il indiqué à Reuters en marge de l'évènement.

Le site de Valenciennes, qui fait partie des quatre usines européennes de voitures de Toyota, exporte sa production sur le Vieux Continent principalement, l’exportation depuis la France d’un petit volume de Yaris aux Etats-Unis ayant fait long feu. «Depuis le début de l’histoire de Toyota, on est toujours parti d’un principe : pour réussir sur l’ensemble de la planète, il faut être un acteur local», a ajouté le président de Toyota Motor Europe.

(Avec Reuters)