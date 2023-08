Tesla : le départ du directeur financier inquiète les investisseurs

Pour une fois, ce n’est pas une nouvelle annonce fracassante de son extravagant patron, Elon Musk, qui secoue le pionnier des véhicules électriques. Tesla a révélé le 7 août le départ de son directeur financier Zach Kirkhorn, qui gérait d’une main de maitre les comptes du constructeur depuis plus de quatre ans. Effective depuis vendredi, cette démission trouble les investisseurs. Le groupe a pourtant déjà trouvé son successeur en la personne de Vaibhav Taneja qui était jusqu’à présent responsable de la comptabilité. Zach Kirkhorn restera même dans l’entreprise pour assurer une transition douce d’ici à la fin de l’année.

Pas de quoi, néanmoins, rassurer le marché. A New York, l’action Tesla reculait de 3,1% lundi dans la soirée en réaction à l’annonce de ce départ surprise. Zach Kirkhorn bénéficiait d’une forte aura auprès des investisseurs. Dans un article paru en mai dernier, le Wall Street Journal l’avait même considéré comme le principal responsable des succès du groupe d’Elon Musk. Selon des données compilées par Bloomberg, Tesla, qui brulait régulièrement plus d’un milliard de dollars de trésorerie par trimestre entre 2015 et 2018 n’a vu son free cash flow tomber dans le rouge qu’une seule fois, début 2020, depuis la nomination de Zach Krikhorn.

Grand argentier

L’homme, également distingué du titre de «Master of coin» en une double référence à la série Game of Thrones et au monde des cryptomonnaies après que Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins en 2021, risque d’autant plus de manquer au constructeur que son départ s’inscrit dans une période délicate. Le groupe est engagé dans une guerre des prix qui devrait peser sur sa rentabilité alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des véhicules électriques.

Sans Zach Krikhorn, la question d’une éventuelle succession à la tête de l’entreprise est en outre plus ouverte que jamais. Elon Musk dirige déjà les sociétés SpaceX, The Boring Compagny, Neuralink tout en gardant un rôle actif au sein de Twitter (rebaptisé X). Déjà en 2022 lors du rachat du réseau social, les investisseurs s’interrogeaient sur la capacité du milliardaire à continuer à gérer Tesla en plus de ses nombreuses autres responsabilités.

