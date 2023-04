Solutions 30 plonge en Bourse après des résultats décevants

L’action Solutions 30 accuse l’un des plus forts replis de l’indice SBF 120 vendredi, alors que le fournisseur de services d’assistance numérique a fait état de résultats jugés décevants par les analystes pour le compte de l’exercice 2022.

Vers 13h00, le titre Solutions 30 chutait de 12%, à 1,96 euro. L’ex-PC 30 a «publié des résultats 2022 certifiés, pour la deuxième année consécutive, mais décevants car inférieurs à nos attentes» du fait de l’apparition «d’importants surcoûts» en France, commente Oddo BHF dans une note envoyée à ses clients.

En 2022, Solutions 30 a réalisé un chiffre d’affaires de 904,6 millions d’euros, en hausse de 3,5% sur un an en données publiées et de 1,4% en données organiques. L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté s’est parallèlement contracté de 43,3%, pour s'établir à 46,7 millions d’euros. Entre 2021 et 2022, la marge d’Ebitda ajusté du groupe est ainsi tombée de 9,4% à 5,2%.

La nette détérioration de la rentabilité de Solutions 30 s’explique essentiellement par les surcoûts d’un montant de 31 millions d’euros qu'à dû supporter l’entreprise en France, qui représente 47,1% de son activité. Les deux tiers de ces surcoûts proviennent de la redistribution géographique d’une partie des activités dans le secteur des télécommunications et de la défaillance d’un concurrent dans le Sud-Est. L’adaptation de la structure opérationnelle à la suite de l’arrêt des déploiements des compteurs électriques intelligents Linky a ajouté 10 millions d’euros de surcoûts.

«Retraité de ces éléments, l’Ebitda ajusté s'établirait à 77,7 millions d’euros, représentant 8,6% du chiffre d’affaires» pour l’année 2022, a indiqué Solutions 30 dans un communiqué.

Les dirigeants restent confiants

Dans ce contexte, Solutions 30 a accusé l’an passé une perte nette de 50,1 millions d’euros, contre un bénéfice net de 21,5 millions d’euros en 2021. Les analystes d’Oddo BHF anticipaient une perte nette de 11 millions d’euros pour l’exercice 2022, tandis que ceux de TP ICAP Midcap l’attendaient à 14,5 millions d’euros.

Mauvaise surprise supplémentaire, le résultat net de Solutions 30 a été lesté par de nouvelles charges opérationnelles non courantes, d’un montant de 13,6 millions d’euros, qui se composent principalement de charges de restructuration. Les comptes intègrent également 11 millions d’euros d'éléments «non-cash» relatifs à l’ajustement de la valeur des compléments de prix prévus lors du rachat des minoritaires des filiales du groupe en Allemagne.

«Malgré les importantes difficultés rencontrées sur le plan opérationnel depuis deux ans, les dirigeants tiennent toujours un discours optimiste sur les perspectives», relève Oddo BHF. Solutions 30 prévoit toujours de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros en 2023 et assure que ses marges devraient connaître une amélioration progressive tout au long de l’exercice.

«Après un exercice 2022 très décevant, le scénario d’un retour à la normale progressif des performances du groupe devrait se concrétiser sur 2023 et permettre un rebond pérenne du titre», observe TP ICAP Midcap, qui vise une marge d’Ebitda de 8,5% pour l’exercice 2023 de Solutions 30. L’intermédiaire financier confirme sa recommandation «achat» sur la valeur, tout en abaissant son objectif de cours de 4,80 à 4,40 euros.

De son côté, Oddo BHF reste à «neutre» et maintient son objectif de cours à 2 euros sur le titre Solutions 30, attendant toujours «de constater un net redressement durable des profits pour valider le modèle économique et envisager une recommandation positive sur la valeur».