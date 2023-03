Solocal reporte la publication de ses résultats 2022

Dans un contexte économique très incertain et « au regard de la poursuite de l’examen des orientations budgétaires au sein du conseil d’administration », Solocal prend la décision de reporter la date de la publication de ses résultats financiers. En attendant, la société précise que son chiffre d’affaires 2022 s’élève à 400 millions d’euros dont 99,2 millions d’euros au titre du quatrième trimestre. L’Ebitda récurrent et la génération de flux de trésorerie opérationnel « sont en ligne avec les objectifs annoncés », précise le communiqué. La trésorerie s’élevait à 70,8 millions d’euros fin 2022. Le groupe Solocal tiendra informé le marché de la date de l’arrêté et de la publication des résultats financiers.