Safran, Orange et Dassault Systèmes confirment leurs objectifs, Danone les relève

Pluie de publications sur la Bourse de Paris ce mercredi. Danone, Dassault Systèmes, Eurofins, Nexans, Orange, Safran ou encore Worldline en ont profité pour confirmer ou relever leurs objectifs pour l’ensemble de l’exercice.

Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a ainsi réaffirmé mercredi ses perspectives pour 2023, après avoir fait état d’une forte croissance de ses revenus au premier trimestre, dans un contexte marqué par un retour du trafic aérien au niveau de 2019 pour les avions court et moyen-courriers. En données ajustées, que Safran privilégie pour la présentation de ses performances, le chiffre d’affaires s’est établi à 5,27 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année, en hausse de 29% par rapport au premier trimestre 2022. En données organiques, il a progressé de 25%. Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d’affaires de 5,07 milliards d’euros.

Le spécialiste des paiements électroniques Worldline prévoit toujours une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 8% et 10%. Il vise également une progression de plus de 100 points de base de sa marge d’excédent brut opérationnel (EBO) et la conversion de 46% à 48% de son EBO en flux de trésorerie disponible. Au premier trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires en progression sur un an de 9,2% en données organiques, à 1,07 milliard d’euros. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d’affaires de 1,06 milliard d’euros pour les trois premiers mois de l’année.

Pour l’exercice en cours, Nexans continue pour sa part de tabler sur un excédent brut d’exploitation (Ebitda) compris entre 570 millions et 630 millions d’euros, après 599 millions d’euros en 2022, et sur une génération de trésorerie normalisée comprise entre 150 millions et 250 millions d’euros, à comparer à 393 millions d’euros en 2022. Sur les trois premiers mois de 2023, le fabricant de câbles a réalisé un chiffre d’affaires de 2,04 milliards d’euros à cours des métaux courants, contre 2,07 milliard d’euros pour la même période de 2022. A cours des métaux constants, les revenus se sont établis à 1,67 milliard d’euros, contre 1,62 milliard d’euros au premier trimestre de l’an passé, traduisant une progression de 2,2% en données organiques.

Dassault Systèmes vise toujours, en données non IFRS, un chiffre d’affaires en hausse de 8% à 9% à taux de change constants par rapport à 2022 en 2023 et sur un bénéfice net par action (BNPA) dilué compris entre 1,18 et 1,20 euro. Au premier trimestre, en données non IFRS, le chiffre d’affaires de l’éditeur de logiciels a atteint 1,43 milliard d’euros, en hausse sur un an de 8% en données publiées et de 7% à taux de change constants. Le BNPA a atteint 0,28 euro, en hausse de 1% sur un an à taux de changes constants. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 1,44 milliard d’euros et un BNPA de 0,27 euro.

Danone se distingue

Orange a également confirmé ses objectifs financiers fixés pour 2023, dont celui d’une légère progression de son excédent brut d’exploitation ajusté retraité (Ebitdaal) sur une base comparable, alors que ses résultats sont ressortis conformes aux attentes des analystes au premier trimestre. L’opérateur télécoms prévoit également des investissements (eCapex) «en forte baisse» ainsi qu’un flux de trésorerie organique des activités télécoms d’au moins 3,5 milliards d’euros. Sur les trois premiers mois de l’année, l’Ebitdaal d’Orange a augmenté de 0,5% sur un an sur une base comparable, à 2,59 milliards d’euros. Dans le même temps et sur une base comparable également, l’Ebitdaal des activités télécoms est ressorti à 2,63 milliards d’euros, en amélioration de 0,9%. Les dirigeants du groupe ont par ailleurs confirmé leur ambition de maintenir le ratio dette nette sur Ebitdaal des activités télécoms autour de 2 à moyen terme.

Pour 2023, Eurofins continue de tabler sur un chiffre d’affaires compris entre 6,6 milliards et 6,7 milliards d’euros, sur un excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté situé entre 1,35 milliard et 1,40 milliard d’euros et sur un flux de trésorerie disponible s'établissant entre 700 millions et 750 millions d’euros. Au cours des trois mois de janvier à mars, le laboratoire d’analyse a réalisé un chiffre d’affaires en baisse de 10,5%, à 1,57 milliard d’euros, contre 1,76 milliard d’euros à la même période de 2022. En données organiques, soit à périmètre et taux de change constants, le repli atteint 13,1%. Le groupe a précisé que sa croissance organique, hors activités liées au Covid, s'était établie au premier trimestre à 7,1%, soit un niveau supérieur à son objectif de 6,5% par an en moyenne pour 2023 et à moyen terme.

Enfin, Danone a revu en hausse sa prévision de croissance pour 2023. Le groupe agroalimentaire anticipe dorénavant une progression de son chiffre d’affaires comprise 4% et 6% à données comparables, contre une fourchette de 3% à 5% attendue précédemment. La société a par ailleurs confirmé prévoir une «amélioration modérée» de sa marge opérationnelle courante cette année. Sur les trois premiers mois de 2023, Danone a réalisé un chiffre d’affaires de 6,96 milliards d’euros, en hausse de 11,6% en données publiées et de 10,5% en données comparables par rapport à la même période de 2022. Le chiffre d’affaires du groupe a notamment bénéficié d’un effet prix positif de 10,3% et d’un effet volume/mix positif de 0,2%. D’après le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 6,65 milliards d’euros au premier trimestre et sur une croissance comparable de 6,4%.

(Avec Agefi-Dow Jones)