Protéger nos entreprises des risques cyber, par tous les moyens, est un devoir

Bernard Spitz, président du pôle international et Europe du Medef, et

Valérie Lafarge Sarkozy, avocate associée du cabinet Altana, respectivement président et secrétaire générale de la commission Cyber Risk du Club des juristes

Il y a peu, en février, deux hôpitaux français ont subi des cyberattaques. Leur système paralysé, le personnel soignant a dû, durant de trop longues heures, remplacer son outil numérique par du papier ou des tableaux, entraînant une perte de temps et d’efficacité considérable. Si les scandales divers et la multiplication d’attaques de ces dernières années n’avaient pas suffi, la crise sanitaire qui nous frappe depuis désormais plus d’un an a permis de mettre en lumière l’importance que la sécurité informatique revêt pour toute activité économique ou de service public. Le président Emmanuel Macron a présenté un plan d’un milliard d’euros dédié au secteur de la cybersécurité le 18 février 2021. Cette prise de conscience est bienvenue mais encore insuffisante face à l’ampleur monumentale des risques encourus par tous les secteurs économiques. Les changements de méthode de travail et l’augmentation massive du télétravail ont donné aux cybercriminels de nouvelles et nombreuses opportunités. Exemple révélateur, l’application Zoom a dû freiner au cours du dernier semestre 2020 le développement de ses fonctionnalités pour se concentrer sur celui de sa sécurité, afin de faire face à la hausse significative du nombre de ses utilisateurs quotidiens, passé de 10 millions en décembre 2019 à plus de 200 millions en mars 2020. Nos entreprises sont désormais pieds et poings liés au numérique, pour le meilleur comme pour le pire. Elles sont la cible de « rançongiciels » (programme malveillant qui chiffre les données personnelles dans le but de lui extorquer de l’argent, NDLR), chaque jour plus performants et moins coûteux. Un criminel peut aujourd’hui se procurer sur le « darknet » un kit pour commettre une attaque cyber pour moins de 5 dollars. En comparaison, une cyberattaque coûte en moyenne 8,6 millions d’euros à l’entreprise assaillie. Le rapport entre le coût, le risque et le gain est abyssal. Tandis que les acteurs économiques se projettent dans l’avenir et prennent peu à peu conscience – et c’est opportun – du risque environnemental, les mentalités doivent évoluer sur la cybersécurité qui est, et sera demain plus que jamais, un enjeu majeur. Aucune entreprise n’est à l’abri. Neuf entreprises françaises sur dix ont constaté un incident de cybercriminalité en France en 2019. Les grandes sociétés, aux moyens plus conséquents, initient un mouvement et se dotent chaque jour d’outils plus performants pour renforcer leur cybersécurité. Mais toutes ces dépenses n’auront de sens que si un mouvement global s’enclenche.

Cohésion

A l’heure où les entreprises fonctionnent par réseau, les grandes sociétés, aussi bien protégées soient-elles, souffriront toujours du ralentissement provoqué par les attaques cyber sur leurs partenaires aux moyens plus modestes. Le réseau de PME et de TPE tissé autour de l’économie, qui subit 43 % des cyberattaques, ne pourra s’équiper de moyens de défense suffisants sans une cohésion solidaire de tous les acteurs publics, privés et internationaux. Protéger nos entreprises, par tous les moyens. Cela permettra de limiter conséquemment les cas d’attaques graves et de gérer au mieux les risques. Chaque entreprise doit utiliser les moyens dont elle dispose pour se sécuriser et continuer à exploiter le potentiel du numérique. Les institutions doivent se pourvoir des moyens essentiels à leur protection. Et c’est là l’essence des dix recommandations formulées par le rapport de la commission cyber du Club des juristes. Orienter l’investissement public et privé afin de voir émerger une filière française et européenne d’excellence en cybertechnologie. Aux entreprises, conseil est donné d’investir humainement et techniquement dans la prévention contre les cyberattaques. La France pourra alors disposer dans l’avenir d’atouts supplémentaires de compétitivité et de souveraineté économique. La prise de conscience sur le risque environnemental a permis un afflux de moyens considérables. De façon similaire, il est de notre responsabilité de faire progresser les mentalités et de celle du gouvernement de faire de la lutte contre la cybercriminalité une cause nationale pour 2022. Chaque acteur économique, du citoyen à l’entreprise, doit être informé et sensibilisé aux risques cyber. Nous devons protéger nos libertés individuelles et économiques, en consacrant les moyens nécessaires au développement d’une cybersécurité permanente. Nous pensons que les enjeux de cybersécurité requièrent des investissements massifs à notre portée sur le plan financier pour peu qu’ils s’appuient sur une réelle volonté politique. L’heure est aux actions concrètes.