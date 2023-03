Plombé par l’inflation, Danone voit ses résultats baisser en 2022

Le groupe agroalimentaire Danone a annoncé mercredi s’attendre à un ralentissement de la croissance de ses ventes cette année, après avoir vu ses résultats lestés en 2022 par la hausse des prix des matières premières.

Pour 2023, Danone anticipe une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables et une «amélioration modérée» de sa marge opérationnelle courante, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ces prévisions sont «en ligne avec les objectifs à moyen terme annoncés l’an dernier», a souligné le directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué.

L’an passé, le chiffre d’affaires de Danone a progressé de 13,9% à données publiées et de 7,8% à données comparables, à 27,56 milliards d’euros, porté par la hausse des prix du groupe. Dans le détail et à données comparables, les ventes du pôle Eaux ont progressé de 10,5% en 2022, celles de la division Nutrition Spécialisée ont crû de 15,1% et celles des produits laitiers et d’origine végétale ont augmenté de 5,8%.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes de Danone ont crû sur un an de 12,3% sur une base publiée et de 7% à données comparables, à 7,01 milliards d’euros. Les ventes ont bénéficié d’un effet prix positif de 11,3% en données comparables et d’un effet «volume/mix» négatif de 4,4%.

En 2022, le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe a progressé de 1,2% à données publiées et a reculé de 4,3% sur une base comparable par rapport à 2021, à 3,38 milliards d’euros, faisant ressortir une marge opérationnelle de 12,2%, en baisse de 161 points de base sur une base comparable.

«Ce recul s’explique principalement par l’impact fortement négatif de l’inflation du coût des intrants, estimé à environ -730 points de base (net des effets de productivité)», a indiqué Danone. «Cet effet négatif a été partiellement compensé par l’impact positif des leviers de croissance, qui intègrent volume, mix et prix, pour un effet cumulé d’environ +570 points de base», a précisé le groupe.

Dépréciations pour la Russie

Le résultat net part du groupe de Danone a atteint 959 millions d’euros en 2022, contre 1,92 milliard d’euros un an plus tôt. Le bénéfice net par action a ainsi reculé de 2,94 euros en 2021 à 1,48 euro en 2022.

Le résultat net a notamment été plombé en 2022 par des dépréciations d’environ 500 millions d’euros liées à l’activité de produits laitiers et d’origine végétale en Russie. Danone a lancé le processus de cession de cette activité en octobre. En outre, le groupe a accusé une perte nette liées aux société mises en équivalence, en raison de la vente au premier semestre de ses dernières participations minoritaires dans des partenariats avec le spécialiste des produits laitiers chinois Mengniu.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient, en moyenne, pour 2022 un chiffre d’affaires de 27,56 milliards d’euros, un ROC de 3,35 milliards d’euros et un résultat net de 1,87 milliard d’euros.

Le propriétaire des marques Evian, Danonino, Volvic ou encore Activia tablait pour sa part sur une croissance organique de 7% à 8% de ses ventes en 2022 et sur une marge opérationnelle courante supérieure à 12% pour l’ensemble de l’année.

Hausse du dividende

Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 27 avril prochain le versement d’un dividende de 2 euros par action au titre de l’exercice 2022, en hausse de 3,1% sur un an.

Le flux de trésorerie disponible a atteint 2,13 milliards d’euros en 2022, à comparer à 2,49 milliards d’euros en 2021, «reflétant une baisse de la trésorerie provenant de l’exploitation», a indiqué Danone.

Au 31 décembre 2022, la dette nette s'établissait à 10,1 milliards d’euros, en recul de 0,4 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2021.