Plombé par des charges non récurrentes, TF1 a vu ses résultats baisser en 2022

TF1 a publié mardi des résultats en baisse et légèrement inférieurs aux prévisions des analystes au titre de l’exercice 2022, marqué par des charges non récurrentes liées à la liquidation programmée de Salto et à l'échec du projet de rapprochement avec son concurrent M6.

En Bourse, le titre TF1 abandonnait près de 5% dans la matinée après ces annonces.

Sur l’ensemble de l’année 2022, le chiffre d’affaires de TF1 a progressé de 3,3% par rapport à 2021, à 2,51 milliards d’euros, tandis que son résultat opérationnel courant (ROC) a diminué de 7,9%, à 316,2 millions d’euros. Cette baisse s’explique par l’encaissement en 2021 d’un crédit d’impôt éditeur attribué au titre du Covid-19. En excluant cet élément exceptionnel, le ROC aurait augmenté l’an passé de 2,5 millions d’euros.

En 2022, la marge opérationnelle courante a fléchi de 1,5 point de pourcentage sur un an, à 12,6%. Le bénéfice net de l’entreprise est ressorti à 176,1 millions d’euros l’an passé, en recul de 21,8%.

Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un chiffre d’affaires moyen de 2,52 milliards d’euros et un résultat opérationnel courant de 317,7 millions d’euros pour l’exercice 2022.

Maintien de la marge

Sur la période, TF1 a enregistré d’importantes charges non récurrentes. Le résultat opérationnel de 2022 intègre notamment une charge exceptionnelle de 15 millions d’euros relative à l'échec du projet de rapprochement entre TF1 et M6. Le bénéfice net inclut également les pertes liquidatives liées à l’arrêt de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement Salto, pour un montant de 46,1 millions d’euros.

En 2023, TF1 estime être en mesure de maintenir sa marge opérationnelle proche du niveau atteint l’année dernière. «Le groupe continuera à générer une trésorerie lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable sur les prochaines années», a souligné TF1 dans un communiqué.

Lors de son assemblée générale du 14 avril prochain, le conseil d’administration de TF1 proposera de verser un dividende de 0,50 euro par action au titre de 2022, en hausse de 11,1% sur un an.